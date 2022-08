Sebastián Caicedo rompe el silencio y se pronuncia tras fotos con “su nuevo amor”

Sebastián Caicedo, ex pareja de la actriz Carmen Villalobos, se pronunció sobre las fotografías que le tomaron junto a Julieth Román, durante la Feria de las Flores. El actor colombiano no confirmó que esté saliendo con la modelo antioqueña, pero tampoco negó los rumores.

El pasado 15 de agosto, cuando ya llegaba a su fin la Feria de las Flores en Medellín, al actor se le vio muy cariñoso con Julieth Román. Desde ese día los rumores se han incrementado y Sebastián no pudo evitar las preguntas de diferentes medios de comunicación.

Aunque él ha asegurado que su separación con Carmen Villalobos no fue por una tercera persona, todo indica que ya tiene un nuevo amor y no le da miedo empezar a demostrarlo.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tenían 13 años de relación cuando el pasado mes de julio de 2022, la actriz dio a conocer que se separaban por mutuo acuerdo.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlos muchísimo entendimos que nada, es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa. A lo mejor para otros no tanto; pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad”, afirmó la colombiana en su momento.