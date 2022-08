Por William Levy ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por un beso?

Es guapísimo, no hay mujer que se resista ante tanta elegancia, porte y belleza. Es de origen cubano y es uno de los actores del momento, William Levy.

Ha conquistado México con sus actuaciones en telenovelas como Triunfo del Amor, Cuidado con el Ángel, Sortilegio, y el remake de Café con aroma de mujer y ha traspasado las fronteras, siendo uno de los galanes mas cotizados de Latinoamérica.

Ahora conquista el continente europeo, específicamente en España donde graba la serie del Conde de Montecristo y ha conquistado los corazones de miles de españolas que suspiran por él.

En Montecristo, Levy interpreta a Alejandro Montecristo, un sujeto misterioso que irrumpe en el ojo público y genera preocupación entre la élite mundial porque se desconoce su pasado y el origen de su fortuna.

Todos los euros por un beso

Su éxito con la serie lo llevó el pasado domingo a la Gala Starlite la cual se celebró en Marbella, España.

Esta fue una noche especial donde asistieron todo tipo de celebridades nacionales e internacionales, los cuales se reunieron con la finalidad de recaudar fondos con fines solidarios para diferentes causas y el actor William Levy fue uno de los protagonistas que acaparó más atención.

Según Milenio, durante la Gala se llevó a cabo una subasta, donde el actor cubano subastó tres besos, los cuales se vendieron inmediatamente.

Los tres besos recaudaron la cifra de 6 mil, 10 mil y 12 mil euros cada uno, en total 28 mil euros, los cuales las afortunadas pagaron con mucho gusto.

Lo hago de corazón

Además del actor cubano, estuvieron presentes en 13a. edición Starlite Porcelanosa, el actor Richard Gere, quien acaparó los reflectores al lado de su esposa Alejandra, quien junto a Levy recibieron el reconocimiento por su labor en la gala fundada por Antonio Banderas y Sandra García Sanjuán.

“Cuando ayudo no lo hago pensando en recibir nada a cambio, lo hago de corazón y lo hago solo para brindar un poco de lo que Dios me ha dado a mí y lo que el publico me ha dado a mí, nunca lo hago para recibir nada”, dijo el actor al recibir el reconocimiento.

En la alfombra roja desfilaron celebridades como Aislinn Derbez, Diego Torres, Andrea Bocelli, Diego Boneta y su novia Renata Notni, reseño Hola.

También se le vio bailando al cubano con sus compañeros al ritmo al ritmo de Summer Nights. Dicha canción sonó en el evento a modo de homenaje para la fallecida Olivia Newton-John.