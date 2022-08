Matt Damon y Jimmy Kimel entre los invitados a la boda de JLo y Ben Affleck

La segunda celebración que preparan Jennifer López y Ben Affleck para conmemorar su amor va por todo lo alto. El enlace durará tres días y grandes artistas como Matt Damon y Jimmy Kimel están en la lista de invitados. También Casey Affleck hará presencia y Andrea Donna de Matteo.

Al igual que muchas otras celebridades de Hollywood y conocidos intérpretes de la música. Todos amigos y familiares de la pareja. Además de sus hijos y personas más cercanas.

“Nos dijeron que la lista de invitados incluirá a miembros de la familia, pero también, se espera que amigos cercanos y famosos vuelen para celebrar con los recién casados”, dijo una fuente cercana de la pareja a los medios.

De acuerdo a diferentes medios estadounidenses, JLo vestirá un diseño de alta costura, de la casa de Ralph Lauren, aunque no hay nada confirmado. Todos esperan que la estrella se pronuncie en los próximos días a través de su web On The JLo.

Planean la boda del año

Los medios estadounidenses dieron a conocer que el famoso organizador de bodas, Colin Cowie, es quién está a cargo de toda la extensa agenda de la fiesta, que se llevará a cabo en Riceboro, Georgia el próximo 19 de agosto.

El lugar que eligieron para la boda en la propiedad que el actor compró cuando salía con Jennifer López hace más de 20 años. Incluso, es el mismo lugar donde planeaban casarse en ese entonces.

Casa de Ben Affleck en Riceboro, Georgia

“Jen fue recientemente a la casa con su manager para planear la fiesta, y creemos que Ben también estaba allí”, declaró la fuente a medios estadounidenses.

La celebración, que no será tan privada como la primera boda en Las Vegas, iniciará el viernes con una cena/ensayo, luego el sábado será la ceremonia principal y terminará con un picnic y parrillada el domingo.

Además, se especula de que sea la revista Vogue la encargada de documentar todo el fin de semana para una edición especial, tal y como lo hizo en la boda de Britney Spears y Sam Asghari.

Su primera boda tuvo lugar en una capilla de Las Vegas, y se desarrolló en total secreto. Entre los invitados solo se encontraban sus hijos y las personas con las que casualmente coincidieron en la iglesia.