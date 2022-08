¿Jonathan Luna está vetado del ‘hueco’? Jonathan Estrada habla sin rodeos

El presentador de televisión Jonathan Estrada, aclaró en su programa ‘El Hueco’, que entre él y el cantante Jonathan Luna, ocurrieron inconvenientes que no lograron superar. Por esa razón, no ve necesario invitarlo al programa que se transmite por YouTube.

Leonardo Quezada, mejor conocido como Lazito en los medios de Ecuador, fue invitado al programa ‘El Hueco’ y, allí, el presentador de En Contacto, le preguntó porque no ha invitado a Jonathan Luna, si también es un artista del país.

“Es un capítulo para mí y para Dayanara del pasado, y cuando uno no quiere repetir estas cosas, es preferible evitar. No me afectaría su presencia aquí, pero no lo veo necesario. Él pertenece a un capítulo de mi vida que ya no merece importancia, ya tuvo su momento y fue uno que trajo muchos momentos malos”, respondió Estrada a Lazito.