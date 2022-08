Horóscopo para este miércoles 17 de agosto

Nada mejor que comenzar el día alineado con el universo y de la mano con lo que los astros deparan para ti. Te contamos signo por signo lo que puedes esperar para tu horóscopo este miércoles 17 de agosto.

Aries

Hoy tu magnetismo será tu mejor traje, este día te brinda el poder de atraer no solo personas, sino también circunstancias que llevas tiempo deseando que pasen. En el trabajo tendrás un día movido por grandes responsabilidades, pero si las sabes equilibrar, no tendrás de que preocuparte. En relación al amor quiere y déjate querer, ábrele la puerta a esos sentimientos a los que llevas tiempo resistiéndote.

Tauro

La familia suele ser siempre un buen lugar para refugiarse, deja atrás los rencores del pasado y haz las pases con los que tanto te aman. En el trabajo, ten cuidado donde pisas, hay más de uno esperando que des un paso en falso para aprovecharse de ello. Prepárate Tauro, hoy recibirás una sorpresa que te dejará sin aliento, un amor del pasado toca a la puerta nuevamente, alguien que creías olvidado regresa para revolver sentimientos.

Géminis

A veces querer no siempre es poder, deja de pensar en lo que no pudo ser y enfócate en el presente, suelta lo que ya te soltó. En el trabajo recibirás los reconocimientos que tanto has deseado, tus esfuerzos comienzan a dar fruto, pero que esto no te haga perder el foco. El destino tiene nuevas caras que presentarte, conocerás a alguien que cambiará tus días y te sacará de la monotonía.

Cáncer

El sol te sonríe desde que despiertas, si tenías planes que no estabas seguro de concretar, este es tu día ideal para hacerlos. En el trabajo las fichas se mueven, te llegará una propuesta con nuevos aires de crecimiento, la posibilidad de escalar ha llegado. En cuanto al amor, escucha más a tu pareja, la comunicación es la base de toda relación y tu otra mitad siente que no recibe la atención que necesita.

Leo

Hace tiempo que sientes que las cosas no salen como lo planeas, pero no desfallezcas, todo esfuerzo tiene su recompensa y la tuya esta pronta a llegar. En el trabajo, tienes más responsabilidades de las que puedes manejar, intenta no sobre exigirte de más, ve a tu propio ritmo. El amor, un rumbo que no tiene un destino claro, ahora mismo el amor propio tiene más peso que cualquiera cariño exterior, no te agobies, cada día es una nueva oportunidad para querer.

Virgo

Los proyectos se vuelven más claros, lo que creías imposible hoy se vuelve más tangible, la clave está en no dejar de perseguir eso que tanto deseas. Por otro lado, tendrás un encuentro un poco desfavorable con alguien de tu trabajo, intenta no perder los estribos, la provocación es la madre del desatino. En lo sentimental, hoy estarás movido por la emotividad, los sentimientos estarán a flor de piel, demuestra con acciones eso que tanto callas.

Libra

Hoy no será el mejor de tus días en cuanto a energía se refiere, tienes muchos pensamientos revoloteando y eso no te ha dejado descansar ni centrarte lo suficiente, en ocasiones lo mejor es dejar que todo fluya sin darle tantas vueltas. En el trabajo llegan nuevos compañeros y con ellos nuevos compromisos, tu lado de líder empieza a mostrar su cara. En el amor, no escuches todo los rumores que soplan, muchos de ellos solo buscan dañar lo que llevas tiempo intentando edificar.

Escorpio

Agosto sin duda alguna lleva tu nombre, la disposición de los planetas te favorece y te acompaña, sal, disfruta, pasa tiempo con tus seres queridos, es tiempo de compartir. En lo laboral, revisa minuciosamente cada paso que das, enfócate en lo que te gusta y deseas, verás que los resultados no tardarán en hacerse visibles. El amor se viste de amistad, abre bien los ojos, atrévete a descubrir eso que tanto has buscado y que siempre ha estado ahí.

Sagitario

Te espera un día de aventuras, no titubees, a veces las mejores cosas son las que no tuvieron un plan previo. El amor o la vida íntima te va a dar hoy alguna sorpresa francamente agradable, y al mismo tiempo estás muy bien posicionado para hacer realidad tus ambiciones laborales.

Capricornio

Una situación inesperada te golpea, un plan que creías seguro se desmorona, pero debes hacer frente a las adversidades sin desfallecer en el intento. En el trabajo, tus virtudes te hacen resaltar, tu enfoque llama la atención de más de uno a tu alrededor. En el amor, tómate un tiempo para ti, deberías aprender en algunos momentos a relajarte, desconectar y disfrutar un poco más de la vida y de todo lo que has conseguido, lo necesitas.

Acuario

Tu vida toma un rumbo inesperado, hoy los cambios llaman a tu puerta, la indecisión no es buena consejera, escucha a tu corazón antes de actuar. Se tejen contactos en el mundo laboral, las oportunidades parecen estar a la vuelta de la esquina, aunque no lo vas a notar con tanta rapidez. En el amor, debes aprender a confiar más en tu pareja y en lo que te demuestra, los celos pueden llegar a dañar tu relación.

Piscis

Los continuos imprevistos te obligan a dirigir tu vida por otros caminos a los que querías, y debes dedicar muchas energías a luchar más por tus seres queridos que para ti. Hoy tendrás en muchos momentos esta sensación. Para el amor, date una nueva oportunidad, intenta revivir la llama con quien tanto amas, no todo está perdido.