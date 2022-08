Carolina Jaume con delicado estado de salud, ¿por qué la hospitalizaron?

Muchos rumores se difundieron sobre la ausencia de Carolina Jaume en el programa matutino ‘En Contacto’. Comentarios aseguraban que la despidieron, que “pidieron su cabeza”, pero ella y sus compañeros desmintieron tales acusaciones. Además mostraron a Carolina Jaume en el hospital, luego de un quebranto en su salud.

Estado de salud de Carolina Jaume

La presentadora ecuatoriana mencionó que lleva varios días internada. “Luego del programa del jueves me sentía mal (...) Me hicieron exámenes y tengo una infección a las vías urinarias (...) pero estaba con una distensión abdominal, tenía el estómago inflamado y me decían en redes gorda o que estaba embarazada”.

Mencionó que tiene un malestar por una terrible colitis, pero emocionalmente tampoco está bien ya que los 15 años de su hija Rafaella los tuvo que pasar en el hospital.

Entre lágrimas confesó que nunca ha faltado ha alguno de sus cumpleaños. “Ayer hablé con ella a las 12:00 y me dice que el mejor regalo que me le he dado es verme bien con salud y trabajando todos los días, es tan buena. Ya vamos a tener tiempo para festejar”.

¿Carolina Jaume se va de En Contacto?

Aclaró los rumores que si bien su contrato ha finalizado, firmará uno nuevo. Así que no se va de Ecuavisa.

“Mi contrato se terminó, era temporal. No estoy fuera del canal, cuando regrese voy a firmar un nuevo contrato con más estabilidad laboral por mucho mas tiempo por mi comportamiento, mi desempeño. Yo estoy contenta porque tener estabilidad laborar, me da estabilidad emocional”.

Varias personas publicaron comentarios en contra de Jaume, unos alegrándose porque no estaría en el canal y otros con especulaciones y chismes, a los que envió un mensaje.

“Al que obra mal, le va mal en la vida y a mí me va muy bien siempre tengo trabajo. No tengo nada que decir a quien me deseé el mal”. Sobre rumores que la despidieron por sus polémicas dijo “Yo vendo, en el hospital vendo, en el canal vendo, en el garaje vendo”.

Sus compañeros de En Contacto la respaldan en estos momentos y le desean una pronta recuperación y tenerla de vuelta en el Canal de Cerro.