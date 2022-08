Willow Smith habla sobre su relación poliamorosa y sorprende al público

Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith ha abierto su corazón sobre su vida personal en su programa de televisión Red Table Talk. En una plática con su madre y su abuela habló sobre ser poliamorosa y lo que esto significa para su vida de pareja.

Willow Smith habla sobre el poliamor y provoca polémica

Willow Smith reveló que ella practica el poliamor, es decir que tiene más de una pareja amorosa a la vez y esto sucede de manera consensuada con sus parejas románticas.

Durante una plática con su madre y su abuela, ella dijo que aunque ella es la única persona poliamorosa de su grupo de amigos, es quien menos mantiene relaciones sexuales, refiriéndose al estigma de que las personas no monógamas son promiscuas.

Willow, dijo que su experiencia había sido todo lo contrario a las creencias populares de que las personas con más de una pareja buscan tener una vida sexual muy activa, pues esto no es así para ella.

Willow lo explicó como:

“Si yo no tengo un deseo sexual tan activo, no puedo pedirle a mi pareja que tampoco tenga esas necesidades solo porque yo no lo siento”

Para ella lo más importante es llevar su vida personal como mejor le parezca a ella y no seguir las reglas de la sociedad simplemente porque eso es lo que se espera.

Una de las razones por las que se decidió a ser poliamorosa, es porque investigó mucho sobre las relaciones tradicionales y descubrió que la principal razón por la cual sucedían divorcios, es por infidelidad.

El poliamor termina con la posibilidad de una infidelidad al optar por una comunicación abierta y la opción de mantener más de una relación a la vez.

“Muchas personas creen que el poliamor es egoísta, pero en realidad es lo contrario, es como decir: amo a mi pareja, y quiero que otras personas puedan tener la oportunidad de amarla también.”

También aclaró que esto no significa que deben compartir cada aspecto de sus vidas como pareja, cada relación pone sus reglas y límites que deben respetarse.

Jada, se mostró a favor de las decisiones de su hija y opinó que es verdad que en las relaciones monógamas, muchas veces las personas no cumplen con los acuerdos de la relación, lo cual lleva a secretos y traiciones que dañan las relaciones.

Por lo tanto cree que el poliamor es una buena opción para las personas que saben que no pueden ser monógamas.

Aunque su abuela confesó que ella no comprendía el concepto, dio su punto de vista y dijo que existen muchas personas que prefieren la monogamia.

Al final todas acordaron que lo más importante es encontrar el tipo de relación que mejor funciona para cada persona y que puede ayudar a las personas a mantener la comunicación y honestidad con otros.

La cantante siempre ha expresado su apoyo a la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de géneros e incluso ha acudido a marchas a lado de su madre.

También ha hablado sobre la fluidez de género y la importancia del respeto y la igualdad, así como su apoyo a las leyes que permiten el aborto seguro en Estados Unidos.