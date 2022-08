Ben Affleck asustado en su luna de miel: Los paparazzi lo hicieron sentir como un “Tsunami”

Ben Affleck no disfrutó de su luna de miel por culpa de los paparazzi, así lo expresó una fuente cercana del actor al medio de comunicación Page Six. Según la persona que dio las declaraciones, Affleck no estaba contento con los fotógrafos que los seguían a él y su esposa Jennifer López por todo Paris.

“Ben estaba un poco asustado en París. Este fue un nivel completamente nuevo. Es un nivel casi de princesa Diana” dijo la fuente.

De igual forma, la persona que dio las declaraciones comentó que el director de Argo está acostumbrados a los paparazzis pero sintió que la luna de miel fue un tsunami. Aunque J-Lo parecía afrontarlos de mejor manera, porque conoce bien a lo que enfrenta, igual Affleck se sintió molesto y que invadieron mucho la privacidad de ambos y el momento que vivían.

También se supo que el actor y productor de cine no estuvo contento con los memes y posteriores rumores de separación “es algo que lo hizo sentir sumamente incómodo”.

En la luna de miel parecían adolescentes

Jennifer López y Ben Affleck estuvieron llegaron a París el 21 de julio de 2022, se quedaron un par de días tras casarse sorpresivamente en Las Vegas.

Durante su estadía en las calles parisianas, los fotógrafos vieron a la pareja muy cariñosa. Ambos compartieron en el comedor en Le Matignon, junto a la hija de Ben. También tuvieron un momento romántico sentados en un banco de una plaza.