La historia de un hombre que sobrevivió a la bacteria “come la carne”: “Un rasguño casi me mata”

Scott Neil, con solo 31 años, vive un renacimiento luego de haber sobrevivido a la bacteria fascitis necrosante, conocida como “come la carne”. Se trata de una enfermedad carnívora muy rara, pero que puede causar la muerte en cuestión de días.

El hombre, que ha declarado ser dj y amante de la música punk en una entrevista a BBC, contrajo la bacteria al caerse, en mayo de 2021, mientras caminaba por una de las calles de Swansea, Gales en el Reino Unido. Neil, describe el accidente como algo “nada realmente espectacular”, a pesar de que su pierna se inflamó el doble de su tamaño.

Sin embargo, aquel rasguño resultó ser la bacteria “comer la carne”, que es una infección bacteriana que ocurre si una herida se infecta y necesita tratamiento hospitalario urgente. Así el hombre se convirtió en una de las 500 personas que contraen esta enfermedad en el país británico.

Scott Neil asegura que los días posteriores a la caída, transcurrieron normal a pesar de la inflamación. Sin embargo, luego del tercer día empezó a sentir un dolor “bastante surrealista”, asegurando que el dolor que sintió cuando ingresó al hospital no se parecía a nada que hubiera experimentado antes.

Al llegar al centro médico debido al dolor, Neil se desmayó y recuerda haber sentido una “agonía abrasadora. Lloré mucho y simplemente rogaba ir al hospital”.

Los doctores al realizar un diagnóstico determinaron que debían operarlo de emergencia porque corría el riesgo de “perder la pierna o perder la vida”.

Cuando los médicos empezaron a operar descubrieron que la bacteria se había “comido” todos los músculos cuádriceps y la rodilla. Luego de estar seis semanas en el centro de salud, entrar al quirófano seis veces, los médicos lograron salvarle la pierna a Scott.

“Así que en realidad no lo entendí del todo al principio, pero me di cuenta de que esto era increíblemente serio”

Las cirugías que le realizaron al británico fueron para retirar todo el músculo muerto de su pierna y evitar que la infección se propagara. Los doctores, tomaron músculo de la espalda de Neil para poder reemplazar el tejido muerto extraído antes de que la pantorrilla sustituyera el músculo cuádruple.

“Scott tuvo muy mala suerte”, dijo la doctora Marina Morgan, una de las principales especialistas del Reino Unido en tratarlo.

“Para que se desarrolle la fascitis necrosante, es necesario tener el tipo adecuado de bacteria agresiva lista para entrar en el cuerpo, y luego tener una forma de entrar en el cuerpo, como un rasguño.

Si el cuerpo no puede combatirla, si su sistema inmunológico no está en forma o si no ha tenido esta bacteria antes, no tendrá anticuerpos para combatirla. El peor tipo de fascitis necrosante es la bacteria llamada estreptococo del grupo A, que es más comúnmente la bacteria de la amigdalitis con pocos síntomas”, aseguró la especialista.