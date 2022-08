Karina se cansó de esperar: Demandará al ´Poder del Amor 2’ tras no recibir pago de $15 mil dólares

Bien dice que la espera desespera, aparentemente ese fue el caso con la panameña Karina Linnett, ex participante y ganadora de la segunda temporada del reality ´El poder del amor2´, quien se pronunció por medio de un video difundido a través de las redes sociales, acerca del estatus del premio de 15 mil dólares que debía recibir de parte del programa y que aún no le ha sido depositado.

Fue el pasado 26 de junio, que los panameños Julián Torres y Karina se coronaron como ganadores de esta competencia, más sin embargo, faltando solo pocos días para cumplirse dos meses de su triunfo, lo único que han recibido luego de eso, han sido halagos.

En un video publicado en el canal de YouTube del programa Vivotvo, se muestra la grabación donde Karina habla acerca de lo sucedido y de su descontento con la situación y dice: “No me han pagado, el problema es que no me dan respuesta y eso es lo que me molesta. Siempre he dicho que no tengo que insistirle a nadie para que hagan su trabajo, todos saben lo que tienen que hacer”, explica la ex participante.

Ante la interrogante de si tomará acciones legales contra el canal, Karina Linnett respondió: “Sí, voy a tener que pasar a eso”, pues Karina ha intentado ser paciente, pero de acuerdo a como ella misma lo asegura, ni siquiera “dan una respuesta” con respecto a una posible fecha de pago.

Antecedentes

Y es que esta no sería la primera vez que ´El poder del amor´ queda mal. De acuerdo a los antecedentes que manejan los medios de entretenimiento, esta popular casa de amor ya habría sido impuntual con sus pagos antes, por lo que Miguel Melfi, ganador de la primera temporada, también tuvo que recurrir a la vía legal, pues tampoco le pagaron de inmediato.