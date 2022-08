Es viral en TikTok luego de recibir 29 regalos en su cumpleaños

Aimee Ortega, una joven mexicana, publicó un video en su cuenta personal de TikTok para mostrar los 29 regalos que le dio su novio por cumplir años. La cantidad de obsequios es la misma que los años cumplidos por la chica que se volvió viral en la red social tras la publicación.

En el material audiovisual, que fue acompañado por el audio de TikTok ‘Cuando me enamoro – Noah’, se ve que Aimee sale como de un balcón y enfoca a su novio que está sentado en la parte trasera de una camioneta blanca, llena de globos, luces y los regalos ordenados en diferentes filas para que la cumpleañera logre apreciarlos.

La joven, que se encuentra en Sinaloa, México, acompañó el video con el texto “Cumplí 29 años y mi novio me trajo 29 regalos”. El detalle cautivó a todos los usuarios de la plataforma de videos que, inmediatamente viralizaron la publicación que hasta la tarde del 15 de agosto de 2022 sumaba más de 58 mil me gusta y 766 comentarios y 500 mil reproducciones.

Los internautas que quedaron fascinados con lo sucedido no tardaron en hacer sus comentarios entre los que destacan “Divino con detalles así da gusto cumplir 29 ¡Felicidades!”, “Aww, que bonito, Felicidades, otro día siendo espectadora y en la lista de lo que nunca me pasará”, “Que lindo tu novio, neta que ya no hay hombres así”.

Luego de la publicación más de una seguidora expresó que desearía pasar por lo mismo, a lo que Aimee les contestaba que fueran pacientes que los hombres buenos si existían. La joven se tomó la molestia de responder la mayoría de los comentarios que le realizaron.

Además, otras de sus publicaciones también subieron las vistas, luego de que se viralizara el detalle de su pareja. Luego de esa, publicó un video donde se ve a su novio posando con algunos de los regalos y, es una respuesta a una de las usuarias diciéndole que pronto consigue a un buen hombre.