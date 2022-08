Elizabeth Ogaz: Su frase viral ‘Se hace la vistima’ la llevó a sufrir de bullyng

Elizabeth Ogaz se hizo famosa por decir en televisión “Vistima”, mientras era entrevistada por un equipo de periodistas. Sin embargo, que convirtieran sus palabras en un meme la han llevado a sufrir de bullyng, acoso y ciberacoso por quienes la reconocen en la calle.

En 2019, Ogaz se encontraba en La Calera Chile, cuando medios de comunicación se acercaron a ella para preguntarle su opinión sobre su jefa, María Inés Facuse, ex esposa de Sergio Jaude, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que, en ese momento, era procesado por corrupción por el escándalo del “FifaGate”.

Durante la entrevista comentó sobre María Inés “Se hace la vístima”, sin pensar en que luego de ser divulgado el material periodístico, le causaría un daño irreversible para su vida. Esa mala pronunciación la llevaron ser víctima de bullyng. Las personas la atacan no solo en redes, también si se la encuentran en la calle.

Incluso, crearon una canción con la frase que se volvió tendencia en el país y otros lugares del continente latinoamericano.

“Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mí me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, compartió Ogaz a Chile TV en una oportunidad.