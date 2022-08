El antes y después de Allisson Lozz, la exactriz de Rebelde quien dijo que la televisión fue lo peor que le pasó

Allisson Lozz es exactriz de Televisa y se alejó del mundo de la fama y televisión hace casi 12 años. Ha sido criticada por su cambio de look y estilo de vida.

Tras las críticas y polémicas por su vida “normal” envió un mensaje a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram: “Yo sé que muchos ustedes me recuerdan de hace ya casi 12 años cuando fue que me retiré del medio artístico, un medio muy difícil (...) Uno de ustedes preguntó si mis hijas sabían que yo había sido artista y mi hija London respondió: Sí y desde sé como es eso pues yo no quiero ser artista”.

La protagonista de Misión S.O.S mencionó, “A veces solamente vemos lo bonito pero una empresa que no te deja tener tus prioridades orden, para mí es algo no cuestionable ni negociable”.

Fotos de antes de Allisson Lozz

Alisson Lozz Alisson Lozz en 'Al diablo con los guapos'

Allisson Lozz Alisson Lozz en Alegrijes y rebujos

Allisson Lozz

Alisson Lozz

Actualmente tiene 30 años y es madre de dos niñas fruto de su relación con su esposo Eliu Gutierrez. Vive en Estados Unidos y trabaja como consultora de la marca de maquillaje Mary Kay. Además se unió a la religión de Testigos de Jehová.

La exctriz, hace poco, fue captada comprando en una tienda de segunda y tras reconocerla las imágenes invadieron las redes.

“Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo (...) Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es como que ‘ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas’. Entonces eso no está bien. De hecho, me mandaron una cartita que decía que me debo a los fans, me debo a la gente que me admiraba antes. Y se enojaron tanto porque yo no me quise tomar una foto porque estábamos en pleno programa”, dijo Lozz en una entrevista, citada ahora por el diario Milenio.

Allisson Lozz ahora