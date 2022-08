Ser Miss Ecuador es una pesadilla: Susy Sacoto habla sobre las críticas que recibe

Susy Sacoto, Miss Ecuador 2021, conversó con Leonardo Quezada, del programa En Contacto, sobre las fuertes críticas que recibe a diario por los usuarios de las redes sociales y los que han seguido su año de reinado.

“Son cosas hirientes, pero hay que pensar si realmente son comentarios con fundamentos. Porque una cosa son críticas constructivas y otra, comentarios sin forma, ni fondo”, dijo la también modelo sobre el bullyng que recibe

Al mismo tiempo, aseguró que los comentarios que más le han impresionado y quizás le han afectado, son aquellos donde mencionan atentar contra su vida. “Que digan que mejor no exista en este mundo”, son palabras que la Miss Ecuador 2021 no quisiera leer.

Sin embargo, asegura que toda la experiencia la ha ayudado a fortalecer su mente y espíritu. En la adolescencia, también llegó a sufrir de acoso y por eso, sabe cómo actuar ante los malos comentarios.

También dijo que no le molesta responder a los usuarios que hacen las críticas, a pesar de que existen personas que le envían aconsejando que no lo haga “piensan que desgato mi energía, pero no es así. Tampoco me molesta”, detalló.

Carolina Jaume la felicitó por su actitud

Durante el mismo programa matinal, transmitido por Ecuavisa, la presentadora Carolina Jaume le dedicó unas palabras a Susy, felicitándola por la posición que ha tomado antes las críticas.

“Qué bonita estás Susy, más bonita que cuando ganó, porque eres el reflejo de tu alma, de tu corazón, lo que proyectas, tu seguridad. Te felicito por tu léxico y porque a pesar de las críticas has representado muy bien tu título de Miss Ecuador”, dijo Jaume.

De igual manera, le dijo que en este medio “toca aguantar esto”, haciendo referencia a que ella también recibe a diario malos comentarios y mensajes despectivos en sus redes sociales. “Las críticas hirientes son el reflejo del alma de esas personas que hacen los comentarios”.

Luego, la presentadora de En Contacto, se dirigió directamente al público y dijo que, si alguien no se sentía cómodo siguiendo a un artista o figura pública, lo mejor era no seguirlo. “Ustedes no saben que el cyberacoso mata, hay artistas que se matan sobre eso. Tengan empatía”.

De la misma forma, Leonardo Quezada intervino y expresó que él si les prestaría atención a las amenazas y se cuidaría, “no hay que tomarse nada a la ligera”, asegurando que una de las personas más afectadas por los comentarios negativos contra Sacoto, es su madre.

Sacoto entregará su corona

Dentro de un mes la joven de 24 años entregará su corona. Sobre eso, se siente feliz, porque el proyecto social que presentó a la organización desde el inicio de su reinado se cumplió.

La también modelo es una defensora de la salud y el cuidado de los ojos. Creó un programa para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del glaucoma en colaboración con la clínica de oftalmología de su familia. El programa beneficia a familias ecuatorianas con recursos económicos limitados.