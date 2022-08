Lluvia de estrellas y Pink Floyd en el volcán Pululahua, Quito

Imagínate poder unir un evento astronómico sinigual y de fondo escuchar a la banda de rock psicodélico más importante de la historia (Pink Floyd). Este evento se llevará a cabo en el volcán Pululahua este sábado 13 de agosto del 2022.

La agrupación Crazy Diamond se encargará, por cuatro horas, de rendir un tributo a la banda británica considerada como un ícono cultural. Los asistentes a la hostería La Rinconada podrán cantar a viva voz temas como “Money, Wish You Were Here, Echoes, Learning To Fly, Time” y más.

Concierto de Pink Floyd en el Pululahua (Michael Ochs Archives)

Costo de las entradas

Etapa 1 general: USD 25

Etapa 1 Preferencia: USD 40

Etapa 1 VIP: USD 50

Detalles del concierto

Metro Ecuador pudo conversar con Victor Revelo, productor de Thunder Shows. Él nos confesó que el espectáculo tendrá un toque único al tener juegos de luces partiendo del escenario como, también, el evento astronómico las Perseidas.

En la hacienda, lugar donde se prevé un aforo mayor a 200 personas, se contará con parqueadero para todos los asistentes. De igual manera, existirá puntos que brindarán alimentación (no forma parte de la entrada) a los presentes.

A medida de recomendación, Revelo instó a los amantes de Pink Floyd y quienes participen en este tributo el llevar ropa cómoda y abrigada para tener una experiencia más acogedora.

Resaltar que los presentes podrán llevar su carpa y poder acampar a la luz de la Luna y tener un ambiente más intimo para disfrutar de cada uno de los temas.

Sin embargo, Victor Revelo no precisó si existirá movilización para quienes no posean vehículos después del concierto. A la par, no pudo asegurar que las condiciones atmosféricas sean las favorables para disfrutar de la lluvia de estrellas.

El Pululahua será el lugar idóneo para desconectarse de la cotidianidad, disfrutar de temas musicales únicos y poder visualizar el firmamento sin el impedimento de la contaminación lumínica.