Aislinn Derbez presume lo grande que está Kailani con fotos de sus vacaciones en España

La acriz Aislinn Derbez presumió las vacaciones que está disfrutando a lado de su hermano Vadhir Derbez en España. Por medio de videos dejó ver lo mucho que ha crecido su hija Kailani, quien es su mejor compañera de aventuras.

Aislinn Derbez disfruta de la playa junto a Kailani

Por medio de un video la actriz reveló que se encuentra disfrutando de su soltería junto a su hermano y su hija en las playas de España.

Aislinn dejó ver lo grande que está Kailani y sorprendió a sus seguidores.

La hija de Eugenio Derbez reveló que ha dedicado estos últimos años a concentrarse en la maternidad y a cuidar se su salud mental. El pasado día de las madres compartió algunos de los retos de la maternidad.

La hija de Eugenio Derbez dejó claro que a pesar de que la maternidad ha tenido muchos beneficios en su vida, también ha sido difícil en varias ocasiones y ha tenido que encontrar paciencia, comprensión y empatía.

“Todos los días me duermo pensando que mañana tengo una nueva oportunidad de manejar mejor aquello que hoy no pude, de tener más paciencia en aquello que hoy me sacó de quicio, de encontrar mejores formas de conectar con ella, de aplicar nuevas herramientas que voy encontrando y probar qué funciona mejor y qué ya no.”

También habló sobre todo lo que ha tenido que hacer para crecer como persona y ser una mejor madre.

“Ser mamá es como querer armar un rompecabezas de 1 millón de piezas… Piezas de mi hija, otras de mi niña herida, otras de mi madre, de mi padre, de mi linaje, de paradigmas culturales y sociales, de expectativas no cumplidas, de la mujer libre en la que me estoy convirtiendo, de las herramientas de crianza que he ido adquiriendo a través de la experiencia, libros, clases, terapias”

Además reconoció la labor de los padres y madres que trabajan en sí mismos para ser mejores para sus hijos.

“Y con “más conscientes” me refiero a la energía y auto observación con la que nos presentamos frente a nuestros hijos; y la responsabilidad con la que nos atendemos y cuidamos primero a nosotros mismos para entonces poder cuidar mejor de ellos.”

La actriz felicitó a todas las mujeres que son madres y agradeció a la vida por ser madre de su hija.