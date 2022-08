El acoso de Kanye West a Kim Kardashian prueba que siempre hay un ex tóxico que no deja avanzar

Kim Kardashian y Pete Davidson se convirtieron en una pareja favorita de los fanáticos después de que comenzaron a salir a fines de octubre de 2021 sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado ya que pusieron fin a su relación.

Si bien no han dado detalles al respecto, una fuente cercana reveló a Page Six que ambos estaban en diferentes momentos en cuanto a la edad y los proyectos personales. “Pete tiene 28 años y Kim 41, simplemente están en lugares muy diferentes en este momento. Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a Nueva York, o donde sea que él esté, en cualquier momento”, agregó la fuente. “Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil. Ella necesita concentrarse en los niños”.

Los informes también aseguran que la empresara estaba “totalmente agotada por esta relación y otras cosas que estaban sucediendo en su vida”.

Y es que la ruptura con su ex, Kanye West desató una serie de conflictos que hasta hoy no parecen tener fin.

A principios de 2021, Kim anunció su separación del rapero, con quien estuvo casada por 8 años. La separación no ha sido precisamente la más armoniosa ya que mientras ella ha luchado por mantenerse ecuánime y seguir con su vida, West ha seguido atacando.

Cuando salió a la luz la noticia de la relación entre Kim y Davidson, Kanye invadió las redes sociales con mensajes irónicos y burlas contra el comediante que decían: “Hagamos a Kanye 2006 de nuevo” y “Hola Skete, tienes más chistes de salud mental para mí?”. Cabe mencionar que el rapero se ha referido a Pete como “skete” a manera de burla en varias ocasiones.

Tras la ruptura, el rapero compartió una publicación que simulaba una noticia del New York Times en la que declaraba “Skete Davidson Dead at 28″. Aunque Kim no se ha pronunciado al respecto, ha dejado claro que no está dispuesta a soportar más de su ex.

“Kim no tolerará esto. Ella está exigiendo que Kanye elimine la publicación, pero él no lo hará. Ella ha estado defendiendo vigorosamente a Pete. Nunca volverá a estar con Kanye por la forma en que ha tratado a las personas que ama y respeta. Ella se ha esforzado increíblemente por tener una buena situación de crianza compartida para los niños. Ella no tolerará este tipo de comportamiento de él”, reveló una fuente a The Daily Mail.

Lidiar con un ex que no te deja avanzar

Ya sea que se trate de mensajes de texto continuos, llamadas insistentes, solicitudes para reunirse para tomar un café, o todo lo anterior, lidiar con un ex que no se va puede convertirse en una verdadera pesadilla. Y es que con esas acciones dejan en claro que tienen la esperanza de una relación de algún tipo cuando tú ya estás avanzando.

En esta situación, tu ex podría prometerte que cambiará, suplicarte que intenten arreglar las cosas. El peligro está que en el camino puede sabotear tus avances, hacerte dudar de tu valor y hasta desatar problemas de ansiedad y depresión.

¿Qué hacer entonces?

El principal consejo sobre cómo deshacerse de un ex que no se va y no deja avanzar es ser directa y franca respecto a que no hay forma de que vuelvan a estar juntos. Si no hay ningún vínculo legal, es hora de bloquearlo, eliminarlo de toda forma de comunicación. En caso de haber hijos o bienes de por medio, lo mejor es tener un respaldo legal y sobretodo, establecer límites claros.

Una vez que estos límites queden establecidos, es importante apegarse a ellos. Un ex insistente está desesperado por tu amor y atención así que buscará cualquier oportunidad para hablar contigo un poco más de tiempo u obtener una respuesta de algún tipo. Nunca dejes abierto el contacto de tu ex por lástima o porque te hace dudar. Esa persona no te suelta por amor sino por egoísmo.