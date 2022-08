Ecuador, listo para el concierto de Danny Ocean

Este 2022 por primera vez en Ecuador llega desde Caracas, Danny Ocean, en agosto puedes escucha en vivo al cantautor del exitoso tema “Me Rehuso”.

Conciertos en Ecuador

25 de agosto en Quito, Explanada Paseo San Francisco

26 de agosto en Cuenca, Coliseo Jefferson Pérez

27 de agosto en Guayaquil, Palacio de Cristal

Nuevo sencillo Volare

El artista y productor venezolano multi-platino, Danny Ocean, lanzó su muy anticipado sencillo “Volare” a través de Warner Latina y Atlantic Records.

El nuevo sencillo forma parte de su próximo EP @DannOcean by Danny Ocean Part 2, la continuación de su álbum aclamado por la crítica @DannOcean by Danny Ocean el cual contó con más de 265 millones de reproducciones globales, recibió elogios de medios importantes como Rolling Stone, GQ México, Glamour México, y CNN en Español, entre otros e incluye el éxito global “Fuera del Mercado” el cual fue certificado platino por el RIAA Latino y recientemente entró en el listado de Billboard Las 22 Mejores Canciones Latinas del 2022 Hasta Ahora.

“Volare” fue creado en un estudio en México. La melodía provino de los acordes de un ukelele y la letra fue inspirada en una conversación que tuvimos sobre las relaciones de larga distancia separadas por océanos, específicamente el Océano Atlántico. Me inspiré en un viaje que hice a Italia hace 3 años que estuvo increíble, llamé a un amigo cuya familia es de Italia y le pedí que me ayudara con algunas palabras en italiano. Mi mejor amigo, que también es italiano, me envió una nota de voz de él preguntándole a su abuela qué significaba el amor para ella, y la agregamos al final de la canción. Prácticamente fluyó naturalmente desde ahí”, explica Ocean sobre cómo surgió la canción.

El video comienza en blanco y negro en un inmenso bosque y sigue a un elegante Danny Ocean quien busca a reunirse con su amor. El video se vuelve a color mientras se acerca a ella y en el momento que se encuentran empiezan a volar, un símbolo de todos los sentimientos relacionados con el amor y la ansiedad de reunirse con un amante quien vive lejos. Las visuales fueron grabadas en la ciudad de México y dirigidas por Rodrigo Rodriguez.

Luego de tener un sorprendente año hasta la fecha, Ocean estrenó una presentación de “Fuera del Mercado” en la serie Press Play de Grammy.com y anunció más fechas de su gira que incluye Houston, Nueva York, Puerto Rico, México, Ecuador, Colombia, Costa Rica, y Honduras. Ver las fechas completas debajo. Después de ganar un Premio Heat por Mejor Artista Región Andina (Colombia, Ecuador y Venezuela), recibir sus primeras nominaciones a los Premios Juventud de Univisión bajo la categoría Social Dance Challenge por su éxito global “Fuera del Mercado”, ser nominado por primera vez a dos premios MTV MIAW en las categorías Artista + Flow y Himno Viral, concluir su exitosa gira de 35 ciudades en las Américas incluyendo 3 fechas agotadas en el Auditorio Nacional en la ciudad de México donde contará con la presencia de 30 mil fanáticos, Ocean se prepara a cerrar el 2022 como uno de los artistas Latinos del Urban Pop más exitosos de la década!