Diego Oquendo Sánchez: “Les prometo que intentaré seguir siendo una mejor versión de mí”

En el aire desde 1990, uno de los mejores magazines de la radiofonía ecuatoriana. Durante más de treinta años ocupó los primeros lugares de sintonía, tiempo en el que convocó a un público de oyentes muy numeroso, constante y sobre todo, fiel.

“Encuentro” se rediseñó para unirse a la programación de Blue Radio 101.3 con una programación musical inigualable y actual que cuenta con los grandes hits de todos los tiempos, música total y las canciones que hoy cautivan al público contemporáneo.

Diego Oquendo Sánchez acompaña al público de Blue Radio de lunes a viernes desde las 7:00 hasta las 9:00 de la mañana para inspirar y provocar con contenidos amenos, historias, perfiles y temas de gran interés, de esta manera comenzar el día con la mejor compañía musical.

“El rediseño mantiene la estructura original del programa y se adapta a las características propias de Blue Radio donde conjugaremos los clásicos de “Encuentro”, de los 80 fundamentalmente, de aquella música que siempre nos gustó”, confesó Oquendo en una entrevista con Metro Ecuador.

¿Qué le gusta transmitir a Diego Oquendo Sánchez?

“Yo tengo la misión de acompañar, inspirar y provocar. La más importante es acompañar en los tiempos difíciles, en los buenos y los malos”.

Además, recalcó la gratitud que tiene con su audiencia. “Ha sido un público serio que, permanentemente, ha hecho que mis programas estén en lugares estelares, hemos llenado espectáculos y han respondido a la convocatoria de mis propuestas”, dice Diego.

Diego Oquendo Sánchez

Un viaje a Ítaca

Diego cree firmemente en el poder y la magia de la radio, definiéndola como la mejor aventura que ha vivido y ahora continúa en Blue Radio. “La radio sigue viva, sigue siendo escuchada. Que la radio pierde audiencia es una percepción de grupos que no la entienden. Es bastante más complicada que otros medios. El recurso que tenemos es la voz, no hablo de una voz bonita, sino del pensamiento que se proyecta a través de las palabras”.

Diego alienta a los oyentes para que vivan la radio porque es un medio que activa la creatividad, la imaginación. “Espero que sea una especie de viaje a Ítaca, que no tenga fin y que pasen muchas cosas en el medio, que conozca mucha gente, corra mucha música por los senderos”.

Trabajar en ser la mejor versión

“Quiero enfocarme en “Encuentro” en Blue Radio, en hacer el mejor programa y ser el mejor Diego Oquendo Sánchez que pueda; es un intento, pero lo voy a enfocar como si fuera el último día de mi vida”, menciona el escritor.

Diego afirma que seguirá siendo leal a su verdad, “esa verdad es la que nos reúne en un momento tan etéreo como es la radio. Les prometo que intentaré seguir siendo un mejor Diego. Les adoro, les quiero y siempre voy a decir que la gratitud es la memoria del corazón y tengo una memoria enorme que guarda grandes recuerdos de Radio Visión, su público y los amigos que pasaron, con quienes hemos llegado a tener una relación muy cercana”.

Oquendo Sánchez disfruta la música que se hace desde y con el corazón, pero su primer amor fue la música clásica.

“Me gusta la música que se hace con sentimiento en todo el mundo, entonces es muy amplio mi espectro musical. Si me preguntas por mi primer amor es la música clásica, desde el vientre (...) Puedo decirte que disfruto mucho de la música que me hizo escuchar mi madre en el útero. La escucho y me tonifica el alma, tengo una relación muy profunda con lo que ella solía ponerme”.