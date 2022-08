Actriz Tábata Gálvez a Christian Palacios: “Para mí está muerto y enterrado”

Bien dice el dicho que “cuentas claras conservan amistades”, sin embargo, este no fue el caso de la conductora Tábata Gálvez y el productor Christian Palacios, quienes compartían hasta hace poco un espacio de trabajo en común en la conducción de un programa dirigido a jóvenes que necesitan rehabilitación y del que la ecuatoriana pensó que era “socia”.

La actriz fue consultada hace poco por el equipo del medio de entretenimiento de Boca en Boca, acerca de su relación con quien no solo fue compañero de trabajo, sino también su amigo, pero su respuesta dejó muy en evidencia que los roces no son tan fáciles de pasar por alto.

“Hay dos personas en la farándula que de mi boca no vuelven a salir, nunca más nada, para mí están muertas, enterradas y no tienen ni letrero para yo volver si quiera a visitarlos” aseguró la también modelo en su entrevista.

Entrevista a Christian Palacios

Porque todas las monedas tienen dos caras, por eso, es necesario conocer siempre las dos versiones de lo que sucede, el productor Christian Palacios también fue abordado por el medio de Boca en Boca, para tratar la razón madre de su alejamiento abrupto con la presentadora, a lo que este respondió:

“Ella ya lo reveló, hizo público que tiene un amorío con alguien del programa (...) y nosotros que manejamos talento tenemos que cuidarnos, al terminar la temporada yo dije me abro”, explico Palacios.

Tras darse a conocer la relación de la ecuatoriana con Jorge Vergara García, de 23 años, las críticas no han parado de llover, pues aunque bien dicen que al amor no tiene edad, es un refrán que no ha aplicado para la presentadora, quien ha sido señalada en las redes por su gran diferencia de años, a lo que ella contestó: “Se me puede venir el mundo encima, mientras él y yo estemos bien, no me importa lo que digan los demás”.