Sigue en problemas: Ezra Miller es acusado de robo en Vermont

Sin siquiera haberse recuperado de las turbias acusaciones a su alrededor, con la última siendo que habría iniciado un culto en Islandia, Ezra Miller vuelve nuevamente a acaparar las noticias con un nuevo reporte que lo vincula a actividades ilícitas.

A través del conocido portal TMZ, se reporta que la estrella de The Flash ha sido acusado de robo luego de ingresar a una casa residencial y llevarse numerosas botellas de alcohol.

Según detalló el medio informativo, Miller entró a un casa de un fraccionamiento exclusivo de Vermont el domingo por la noche y robó alcohol. Fue gracias a los videos de las cámaras de vigilancia y testimonios vecinales que las autoridades lograron confirmar la identidad del actor.

Deberá comparecer ante los tribunales en septiembre

Ante el crimen, la policía local ha emitido una orden que llama al intérprete a comparecer en tribunales el próximo septiembre. Hasta el momento no se ha emitido comunicado por parte de los representantes del actor.

Los escándalos más polémicos de Ezra Miller iniciaron en 2020, luego de que fuese captado en cámara ahorcando a una fan en Islandia, aunque el momento pasó relativamente desapercibido. Sin embargo, en este 2022 y en medio de un huracán mediático alrededor de actor y producciones distintas de Warner y DC, el actor de 29 años ha protagonizado varios episodios desafortunados.

Primero fue detenido por varias ocasiones en las que atentó contra el orden público en Hawái, y luego recibió múltiples acusaciones de poner en peligro a menores de edad o portación de armas.

Miller no ofrece entrevistas, no hace declaraciones ante las cámaras y hasta el momento no se han reportado avances en sus citaciones con las autoridades correspondientes. Hasta el momento, lo único que ha hecho fue hace algunas semanas, cuando compartió una serie de memes burlándose de la situación o de quienes lo juzgan.