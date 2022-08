Fotos de las hijas de Adam Sandler: son igualitas a él y han aparecido en todas sus películas

Adam Sandler es reconocido en todo el mundo por su exitosísima trayectoria en Hollywood. No obstante, el actor no solo es un icono de la comedia en la gran pantalla estadounidense.

El también guionista y productor además es un dedicado y amoroso padre de dos hijas nacidas como fruto de su matrimonio con el amor de su vida, la actriz y modelo Jackie Titone.

Sadie Maddison y Sunny Madeline son los nombres de los dos retoños de la pareja que se conoció en el set de Un papá genial en 1999, pero no se casaron sino hasta cuatro años después.

Las jovencitas, de 16 y 13 años respectivamente, han captado la atención del público no solo porque heredaron la misma vocación de sus progenitores y lo han demostrado en diferentes proyectos.

También porque tienen los mismos rasgos de su papá. Así ha quedado resaltado en las diferentes apariciones públicas que han tenido con el histrión pues sus papás no las exponen en redes sociales.

Fotos que prueban el gran parecido de Adam Sandler con sus hijas

En octubre del año pasado, las adolescentes fueron fotografiadas mientras paseaban con el actor por las soleadas calles de Los Ángeles y no quedó ninguna duda: está enormes y son igualitas que su padre.

Aunque Sadie –la mayor– es definitivamente quien más se asemeja a Adam, ambas hermanas comparten un tremendo parecido con su padre tanto en su cara como hasta en sus expresiones.

En otra salida del trío, en 2018, nuevamente quedó claro que los genes del protagonista de Como si fuera la primera vez ganaron por mucho a los de su esposa en cuanto al físico de sus hijas.

Igualmente, en su paso por la alfombra roja en 2019, saltaron otra vez a la vista las similitudes entre el famoso y sus herederas, a quienes consiente mucho y siempre mantiene a su lado.

Sobre el carácter y personalidad de las jovencitas, no se conoce mucho. Quizás en este aspecto se asemejen más a su mamá. No obstante, lo que sí se sabe es que les gusta mucho actuar.

Sadie y Sunny Sandler, tras los pasos de papá

A lo largo de su vida, las niñas han actuado en 20 de las películas de su papá. En 2010, se unieron con él por primera vez al set de grabación con roles menores en el rodaje de Son como niños.

Desde entonces, ambas son parte del elenco recurrente de sus proyectos, tales como Una esposa de mentira (2011), Misterio a bordo (2019), El Halloween de Hubie (2020) y Garra (2022).

Sunny Sandler en 'El Halloween de Hubie' | Imdb

Asimismo, también han incursionado en el doblaje de la mano de su padre prestando sus voces en producciones animadas como la serie de películas Hotel Transylvania, encabezadas por el artista.

Actualmente, ambas se encuentran inmersas en un nuevo largometraje de Netflix producido por la empresa de su padre en donde actuarán con sus progenitores.

Noah Schnapp y Sadie Sandler en 'El Halloween de Hubie' | Imdb

El filme se llama You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, está basado en una novela juvenil de Fiona Rosenbloom y todo apunta que las Sandler interpretarán sus primeros roles principales.

En el pasado, Adam Sandler ha comentado que a sus hijas realmente les gusta actuar e interpretar personajes. Incluso, aunque a veces parece que no lo disfrutan, siempre piden estar en sus películas.

Las hermanas Sandler en 'El Halloween de Hubie' | Imdb

No obstante, según contó en una entrevista a People en el año 2020, además les interesa expandir sus alas artísticas lejos del nido familiar.

“A veces escucho en la casa ‘Quiero estar en una película’ y yo les contesto: ‘Ya estuviste. Estuviste en esto, esto y esto’. Y dicen: ‘No en las tuyas”, compartió. “¡Oh, papá no es lo suficientemente bueno!”, recordó que contestó en broma. “Quieren hacer lo suyo algún día”.

Te puede interesar: Adam Sandler: quién es su esposa que también es actriz y ha participado en casi todas sus películas

También les gusta la música

Aparte, las hermanas tienen otro talento y pasión compartida con papá: la música. Ambas ya se han presentado en diferentes escenarios y maravillado al público con sus voces prodigiosas.

“Mis dos hijas suben al escenario y cantan a veces porque están de gira conmigo todo el tiempo”, dijo Sandler en otra charla a Us Weekly. “Les gusta cantar... y ven a papá allá arriba y dicen: ‘¿Puedo probar eso?’. Así que les digo: ‘Súbete”.

En 2019, las jóvenes cantaron Lover de Taylor Swift sobre el escenario de un evento benéfico mientras Adam tocaba la guitarra. Su presentación provocó una ovación de pie de la multitud.

“Gracias por ser tan amable con ellas”, expresó Sandler al público tras la actuación. “Se morían por ser parte de eso. Chicas, ¡lo hicieron genial! Sonaron increíbles, seguras y geniales. Las amo, ahora salgan de aquí”.

Al final, aunque no se sabe si las hermanas Sandler terminarán dedicándose por completo al mundo del espectáculo, lo cierto es que son unas jovencitas muy talentosas, carismáticas y cada día se parecen más a su papá, con quien tienen una hermosa relación.