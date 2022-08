Hija de Olivia Newton-John homenajea a la protagonista de “Grease” con este emotivo post en Instagram

A través de las redes sociales, la única hija de la cantante y actriz Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, decidió publicar diversas fotografías tras el fallecimiento de su madre, que ocurrió durante la jornada del lunes 8 de agosto.

La estrella de cine nacida en Cambridge, Reino Unido, perdió la batalla contra el cáncer de mama a los 73 años en California, en su rancho familiar. Tal enfermedad se le diagnosticó en 1992.

Incluso, un centro de salud tiene su nombre y durante su vida terrenal colaboró con la investigación de patologías, como cáncer de seno, y la detección de estas. A su vez, apoyó en actividades benéficas, conciertos dedicados específicamente a recaudación de fondos.

Chloe Lattanzi y Olivia Newton-John en fotos

La hija de la artista australiana compartió siete fotografías en Instagram y Facebook. En la primera se les aprecia dando un beso en la boca, mientras en la segunda en traje de baño cuando apenas era una bebé.

En la tercera, cuarta, quinta y sexta foto que publicó Chloe Lattanzi, se encuentra justo al lado de su madre, frente a cámaras y sonriendo. La séptima imagen refleja una escena más actual de ambas.

Siempre recordada

Por 14 sencillos que dieron la vuelta al mundo, entre ellos “You’re the One That I Want” y “Physical’” y su icónico trabajo en el musical “Grease”, al lado del famoso actor estadounidense John Travolta, Olivia es recordada.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! íTu Danny, tu John!”. expresó en redes sociales Travolta, ganador de un Globo de Oro.

El guitarrista de Queen, Brian May, hizo un posteo en Instagram que consta de un video y las siguientes líneas: “Me sorprendió y estoy muy triste. No sabía que estaba sufriendo tanto. Al verla en el concierto de Sydney Fire Fight, justo antes de que estallara la pandemia, estaba llena de energía y brillo, nadie lo hubiera sabido”

El músico británico además añadió: “La recuerdo como la estrella más dulce y menos estelar de la historia. Completamente ajena a su belleza, a su talento, a su fama mundial. Solo una chica que disfrutaba haciendo cosas grandes. Maldita sea. RIP querida Olivia Newton-John”.