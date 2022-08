Así era la vida de Ezra Miller antes de todos los escándalos: hasta cantaba ópera

Ya contaba con una carrera consolidada y su futuro artístico era prometedor, Ezra Miller fue considerado, durante mucho tiempo, uno de los actores más talentosos de las nuevas generaciones de Hollywood, sin embargo sus triunfos fueron completamente opacados por el comportamiento errático que ha tenido en los últimos meses.

Los titulares de prensa han mencionado una y otra vez a Miller por sus acciones delictiva. Recientemente, se pudo conocer que el actor fue acusado de acusado de entrar a una casa a robar alcohol.

Pero este no ha sido el único escándalo en meses recientes, ya que el actor protagonizó conflictos polémicos.

En marzo pasado, se encontraba en un karaoke cuando comenzó a insultar y gritar obscenidades a todos los presentes, fue detenido y pagó una fianza de 500 dólares.

En abril, tan solo un mes después del incidente, fue detenido y acusado por asalto en segundo grado por haber entrado en una residencia privada y arrojar una silla contra una mujer, además de hacerle un corte en la frente.

El actor también recibió dos órdenes de alejamiento por comportamiento indebido con una menor de edad.

Pero, ¿cómo era la vida de Ezra Miller antes de todos estos conflictos? El actor tenía una carrera en ascenso y muchos esperaban el mayor de los éxitos.

Así era la vida de Ezra Miller antes de los polémicos conflictos que ha protagonizado

Desde muy pequeño, Miller mostró una gran sensibilidad y talento por el mundo de las artes, de modo que lo hemos visto en sus facetas de músico, actor y cantante con diversos proyectos, además de tener una trayectoria como activista.

Cuando apenas tenía seis años, Miller comenzó a estudiar ópera con el propósito de superar una dificultad que tenía del habla y logró cantar en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Además siguió su instinto artístico y estudió en Rockland Country Day School y The Hudson School.

Abandonó estos estudios cuando entró al elenco de la cinta “Afterschool” a sus 16 años y fue entonces cuando su carrera empezó a tomar algo de fuerza con producciones como “Beware the Gonzo” y “Every Day”.

Más adelante se llevó los aplausos en el Festival de Cine de Cannes gracias a su actuación en la película “We Need to Talk About Kevin”.

Los proyectos para Miller eran cada vez más serios e importantes, por lo que en octubre de 2014 llegó uno de los papeles más importantes de su vida para interpretar a Barry Allen, el superhéroe conocido como Flash del Universo extendido de películas de DC Comics.

Además, entró al universo de Harry Potter en la saga de películas de “Animales fantásticos”, donde interpreto a Credence Barebone.

En paralelo a todos sus proyectos, Miller era conocido por su activismo como miembro de la comunidad Lgbtqi+, pues se identifica como queer no binario.

Su trabajo más reciente es como protagonista de la película “The Flash”, que será estrenada en 2023 y mantiene en expectativa al público debido a los escándalos del actor.