¿Ahora son amigos? Después de peleas Don Day y Andrés Salvatierra comparten risas y abrazos

Diego Álvarez, conocido como Don Day y Andrés Salvatierra, ambos ex participantes de ‘El Poder del Amor’ se mostraron como grandes amigos en una tras cámaras, de lo que será la nueva producción de Ecuavisa ‘Compañía 593′.

Ambos actores, mantenían una rivalidad y enemistad desde su paso por el reality para buscar el amor. Sin embargo, desde que el canal del cerro anunció que los ‘archienemigos’ estarían juntos en la nueva telenovela, las especulaciones en torno a su relación no paran.

“Al principio fue incómodo, no lo voy a negar, al ver a Andrés por aquí por mi país. Pero, fue pasando el tiempo y ahora nos abrazamos. Es un gran artista y profesional”, expresó Don Day en una entrevista a En Contacto.

Mientras que, Andrés, dijo por su parte nunca haber tenido problemas con el ecuatoriano. “Cuando llegué le dije al director que no tengo ningún problema con Diego, si es por mi estaría siempre abrazado con él”

A ambos actores se les ve muy cómodos en el set, suelen hacer bromas, jugarse entre ellos, interactuar, abrazarse, todo lo que unos amigos podrían hacer. Tanto son las muestras de afecto entre ambos que Álvarez dijo “Gracias a Ecuavisa por confiar siempre y seguir uniendo a personajes como este”.

Sin embargo, la farándula ecuatoriana y los medios de comunicación aún no están convencidos de la amistad que demuestran ambos. Muchos aseguran que se trata de un ‘show’ o “pura hipocresía”. Incluso los seguidores de ambos artistas han dado sus opiniones en las recientes publicaciones de las redes sociales.

“Obligados por el canal para el rating”, “Compañeros de trabajo, fin”, “Don Day es buena gente, no sé si Andrés será amigo”, “Amistad por parte de Andrés y por la otra parte no creó Don Day no creo seamos realistas”, “Trabajo es trabajo así que, ¿porque que la gente sufre?”, son algunos de los comentarios que realizan los fanáticos de ambos artistas en las redes.