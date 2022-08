Rihanna presume su abdomen a tres meses post parto: su sexy look que sorprende a todos

Rihanna presume su figura postparto a dos meses: los looks con los que da lección de moda Instagram @badgalriri / @savagexfenty

Rihanna no solo es de las cantantes y actrices más exitosas, también es una gran madre, y la más moderna y sexy.

La famosa ha sido captada tras dar a luz a su primer hijo, y ha dado clases de elegancia y estilo con sus looks, empoderando a las madres.

Rihanna ha llevado looks elegantes y cómodos con tacones y tenis, y recientemente lució un atuendo muy moderno y sexy.

Y es que la famosa no solo dejó ver su lado más fashion tras la maternidad, también mostró su abdomen, sorprendiendo a todos.

Rihanna deja ver su abdomen a tres meses de dar a luz

La cantante y actriz fue captada paseando con su novio, ASAP Rocky en Nueva York, y llevó un look de jeans oversize con una camisa celeste abierta desde la mitad del abdomen hasta el final.

Con esta prenda tan original, la famosa dejó ver su abdomen, presumiéndolo con orgullo y sensualidad, y complementó su atuendo con unos tenis blancos, y el cabello lo llevó suelto.

“OMG es la mamá más sexy”, “me encantó este look, dejando ver su lado más sexy”, “amo a Rihanna, es la mamá más cool y moderna”, “amé esta camisa de Riri, ella es hermosa”, “se ve preciosa y me encanta que deje ver su abdomen real”, y “esa es una mujer real que no se avergüenza de su cuerpo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Rihanna también dejó ver sus piernas gruesas y tonificadas con un look de shorts y camiseta oversize, dejando claro que se siente bien con su figura post parto.

La famosa demuestra que no debemos avergonzarnos por nuestra figura, y menos después del embarazo, pues seguimos siendo hermosas y perfectas , y todo es cuestión de actitud.

No existen prendas que las mujeres que acaban de dar a luz no deban lucir, si llevar un top te hace sentir bien, hazlo, no importa lo que los demás digan, sino lo que te haga sentir bien, sexy, y cómoda en esta etapa.