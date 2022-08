Olivia Newton-John: ¿cómo su nombre dio el primer salto a la fama para darse a conocer en el mundo?

Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto a causa de un cáncer de mama, a sus 73 años de edad. La reconocida personaje interpretó a Sandy en el clásico film “Vaselina”. Sin embargo, la artista deja un enorme legado en la música y en el cine. Son más de 40 álbumes que produjo durante su trayectoria. Sus primeros pasos a la fama tuvieron despunte en la década de los 70′s.

Olivia empezó a cantar desde 1970 incursionado en el rock y el country; hitos que la dieron a conocer. Años atrás había grabado algunos éxitos, pero aún nadie la conocía. Es en 1973 cuando el tema “Le me be there” le colocó entre las 10 mejores del country.

Con él, aparecieron otros éxitos que ayudaron a que su nombre siga escalando. Entre estos están: “I honestly love you”; “Please Mr. Please”; entre otros.

[ La enfermedad que atacó a Olivia Newton -John hasta su muerte ]

[ Olivia Newton -John: la teoría que guardaba la muerte de Sandy en Vaselina ]

El clímax que hizo que su nombre recorriera el mundo

Años más adelante, para 1978, Olivia tuvo el papel de Sandy para “Vaselina” (”Greace”) en lo que fue una de las películas más taquilleras del momento. Con ello elevó su nivel de estrellato.

En este largometraje, en su papel de Sandra Dree donde también dedicó un famoso tema a Danny Suko (personaje de John Travolta).

Se trata del tema “Hopelessly devoted to you”, donde lo canta en medio de la escena donde decide apartarse de sus amigas y expresar sus sentimientos respecto al personaje del que está enamorada, mientras lo piensa.

Otro de los temas que también fue parte de la película y que marcó una generación llena de recuerdos, fue cuando Sandy deja de ser la chica dulce y se transforma en toda una mujer; “You’re The One That I Want” es la inmortal meolodía con el que ambas personalidades realizaron la coreografía más emblemática de toda esta entrega.

Hoy, Olivia Newton-John enluta el mundo de la música el cine y deja una enorme herencia que trasciende el universo artístico, donde todos la recordarán por su hermosa voz, y a su personaje de la eterna y bella Sandy Dree.