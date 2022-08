Mar Rendón: ¿Cómo votar por la ecuatoriana en la final de La Academia?

Mar Rendón pasó a la final del reality La Academia y está muy cerca de traer un orgullo al país. Pues ya se perfila como una de las favoritas para ganar el jugoso premio económico. Para ello necesita el apoyo popular así que te decimos cómo votar por la ecuatoriana.

Hay dos opciones. Por el sitio oficial o a través de una aplicación. Para la primera debes acceder a https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-academia y hacer clic en ‘votaciones’. Entonces entre los cinco (Andrés, Cesia, Mar, Nelson y Rubí), selecciona cuál alumno debe ganar La Academia. Puedes votar por más de uno y las veces que quieras.

Votaciones para La Academia Captura de pantalla del sitio oficial

A través de la app

Puedes descargar en la tienda virtual de tu dispositivo la aplicación ‘TV Azteca en vivo’. Luego selecciona donde dice ‘vota aquí'. Te aparecerán los cinco finalistas y vota. También es posible hacerlo varias veces.

Captura de pantalla de la app

Captura de pantalla de cómo luce la app

“No llegué sola a esta final, la mayoría lo hicieron ustedes. Gracias a todos los medios de comunicación, cantantes, actores, líderes de opinión, políticos e Influencers que me ayudaron a compartir lo que estoy haciendo para que más gente me conozca. Gracias a la gente que me conoció y se sumó a darme su voto de confianza y sus votos ilimitados desde tantos lugares de mi país y del mundo”, escribió Mar Rendón desde Instagram.

Fue lo que escribió en la red social, donde tiene más de 130 mil seguidores. En la imagen aparece ella sonriente y un texto que señala cuándo es la final y que voten por ella.

Este fin de semana, Mar subió al escenario de La Academia con la canción “Ángel”, y el panel de críticos le dejó muy buenos comentarios por ser una de sus mejores interpretaciones. De hecho, se perfila como una de las favoritas para ganar.

Mar es una de las favoritas ya que ha sorprendido por su capacidad de cantar pop, rock, baladas y hasta rancheras.

El ‘jurado de hierro’ le dejó un mensaje en Twitter

El llamado juez de hierro, Arturo López Gavito, decretó que será una de las tres ganadores en la final. De hecho le dedicó un mensaje en Twitter.

Mar; nunca había visto un talento tan joven con tu humildad y tu mirada sincera que es superior a cualquier otro valor artístico que tienes. Que bueno que existes, Mar.@LaAcademiaTV #LaAcademiaFinalistas pic.twitter.com/WrjeoNvkRz — Arturo López Gavito (@algavito) August 8, 2022

¿Dónde ver la final?

En Ecuador será transmitida por Ecuavisa, el 14 de agosto a las 20:00.