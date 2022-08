La nueva vida de Karime Borja: Su hijo de dos años se recupera de una lesión cerebral

Karime Borja se ha convertido en una vocera de madres que con niños que sufrieron lesiones cerebrales. En una entrevista que concedió a Mariela Viteri para Radio Fuego, conversó sobre los cuidados que recibe Mateo, su hijo de 2 años que tiene lesión cerebral.

La ex reina de Guayaquil está aferrada a Dios y al programa del instituto para el logro del potencial humano, conocido por sus siglas en inglés IAHP Help for Hurt Kids, para que Mateíto, como le dice por cariño, vuelva a recuperar la conciencia y su cerebro se recupere del accidente.

En noviembre de 2021, el hijo de la ex reina, cayó en una piscina y estuvo 15 minutos sin signos vitales, al reanimarlo permaneció ocho meses en la Unidad de Cuidados Intensivos y luego pudo ser traslado a su casa, donde Karime está pendiente de sus cuidados las 24 horas del día.

“Mateo no se despierta como la gente espera. El abre y cierra los ojos, Se duerme, se levanta, se mueve como nosotros, pero no lo hace con regularidad porque su cerebro está muy dañado”, fueron las primeras palabras de Borja, cuando le preguntaron si su hijo ya había reaccionado del coma.

Igualmente, especifico que, aunque sí está despierto, se encuentra en el nivel mínimo de conciencia y por eso no reacciona como lo haría un niño de su edad. “A Mateo podemos incluir en la categoría de niño sordo, mudo y ciego. Sin embargo, con las terapias que ha recibido ya puede seguirte con los ojos y eso es un paso agigantado”.

Se poya en un programa para niños con lesión cerebral

Borja explicó que en el hospital donde atendieron a Mateo los doctores no dan esperanzas sobre su recuperación “nos dijeron lo mismo en un hospital de Boston”. Sin embargo, la ex reina encontró el instituto para niños con lesiones cerebrales, en Estados Unidos y desde entonces inició las terapias que ellos mismos enseñan a todas las personas con hijos o familiares que están en esta situación.

Detalló que el programa donde aprendió todo es totalmente gratuito y lo primero que les enseñan es que “El cerebro crece con el uso”. Por lo tanto, Mateíto, tiene grandes oportunidades en el ámbito médico, debido a su edad.

“Es mucho más fácil, al ser un niño, porque está en constante aprendizaje. Más de lo que las personas se imaginan. Con Mateo se pueden lograr maravillas. Cada vez que le hago una terapia y verlo a él elevar sus piernas, retorcerse, mover las cejas, son momentos maravillosos y cada vez serán más”, expresó la joven de 24 años.

Se mantiene fuerte y con esperanza

Aunque la también modelo ha cambiado su rutina diaria de belleza, por ser madre y enfermera de su hijo, no pierdo la humildad, ni las esperanzas de ver a su hijo levantarse de nuevo y volver a escucharlo decir mamá.

Está segura de que su hijo podrá recuperarse y celebra cada logro como si fuera el primero “porque todo lo que logramos es un paso agigantado. Qué él ya escuche más, mueva sus ojos, se retuerza y levante sus piernas, es satisfactorio”.

De igual forma, es sincera y dice que no existen palabras de consuelo para todo lo que ha atravesado. “Este dolor solo lo conoce Dios”, mientras seguirá luchando por su hijo y mantendrá la esperanza porque no se siente preparada para que él no esté.