Hermana de J Balvin habló del bullying que sufrió en el colegio y los fans la atacan

Depresiones y demás inestabilidades formaron parte de la dura etapa infantil de Carolina Osorio, hermana del famoso cantante urbano J Balvin. Ella, quien es una influencer muy fashionista confesó que no la tuvo tan fácil en su etapa escolar en la que recibió mucho Bullying de parte de sus compañeros.

Pero, lo más impactante de todo es que expresó que aún se mantiene muy inestable en cuanto a sus emociones, pues considera que aún ha pasado por momentos muy álgidos de depresión, ansiedad y de no saber cómo canalizar sus miedos, pues asegura que los daños que se hacen a primera etapa de la vida dejan secuelas como las que vive aún cuando es una mujer muy adinerada y que es madre de dos hijas.

A través de sus historias de Instagram, esta joven que también es muy irreverente se mostró muy honesta y hasta preocupada, pues recordó cómo a muy temprana edad tuvo que lidiar con las presiones sociales y con la burla de sus amiguitos de la escuela. Por si fuera poco, consideró que se aisló de tal forma que muchos pensaban que era muda, pues le costaba mucho expresarse, porque aún seguía en la búsqueda de su personalidad.

Carolina Osorio, hermana de J Balvin se sinceró y la atacaron en redes sociales

Una vez que la hermana menor de J Balvin expuso todo su sentir a través de las redes sociales, los usuarios fueron implacables, pues hay quienes aseguran que ella es una persona “muy creída”, “grosera” y hasta “altanera”. Incluso, hubo quienes alegaron que cuando la han visto en los centros comerciales, ésta suele ser muy despectiva y trata mal a las vendedoras. “No parece que le hayan hecho Bullying, porque es grosera, altanera y humillante si la vieran en los centros comerciales de Medellín, cuando anda por la 10. trata muy mal a las vendedoras, meseros. se cree nivel Dios. ni que decir los comentarios he leído de como responde a gente en redes sociales”.

Pero, ahí no quedó todo, pues “Caro” como se hace llamar en redes comentó que hasta la fecha ella está lidiando con sus problemas supervisada por su psicólogo y a través de un fuerte tratamiento que le permite calmar sus miedos. Con esta inesperada confesión dejó claro que no busca victimizarse, sino hacerse eco de quienes puedan estar pasando por una situación similar a la de ella, sobre todo en esta generación que es cada vez más cruda en sus acciones y señalamientos.

Sin embargo, esto no calmó el “odio” o malestar de sus haters quienes reiteraron que a ella lo que le falta es personalidad, pues hay quienes la han pasado peor, a su criterio y han sabido salir adelante sin necesidad de ir a especialistas o alguna medicación. “No entiendo la verdad... las épocas cambian según esta es la época de cristal desde siempre han hecho bullying solo que no lo llamaban así. A mi me decían de todo en el colegio y jamás me sentí atacada o aludida pienso que eso va en la personalidad”, dijo un usuario.