Ella es Camelle Mercado de Filipinas, la nueva Miss Continentes Unidos 2022, certamen que se realizó en Ecuador

La nueva Miss Continentes Unidos 2022 Camelle Mercado, representante de Filipinas. Este certamen se desarrolló en el Parque Las Vegas de Portoviejo. La ecuatoriana Ivanova Vélez fue la primera finalista.

Camelle Mercado publicó un mensaje tras llevarse la corono: “Filipinas, me siento profundamente honrado de haberte llevado a través de mi corazón”.

Camelle tiene 26 años y es licenciada en Educación Secundaria. Traba como profesora y es atleta de salto largo. En 2019 fue finalista de Miss Mundo Filipinas.

En esa ocasión se tropezó con su vestido de gala. “En ese momento me sentí avergonzada y desanimada. Pero mientras me levantaba de esa caída, me había vuelto más fuerte. Siempre me mantendré erguido y continuaré lo que he comenzado. Avance rápido hoy, estoy extendiendo mis alas nuevamente y esta vez nuestro país, Filipinas, está tallado en mi corazón. Las palabras no son suficientes para expresar cuánto me cambia la vida, traer su amor y apoyo como mis pilares cuando tenga dudas sobre mis capacidades”, recordó la Miss Continentes Unidos 2022 en su cuenta de Instagram.

Entre las finalistas también estuvieron Karen Ortiz de Colombia, Lis Arbeláez de Venezuela, Ayram Ortiz de México y Gretha Matiauda de Paraguay.

Ivanova Vélez fue la primera finalista

Ivanova fue Reina de Chone 2021, Virreina de Manabí 2021. Es una modelo oriunda de Portoviejo, Manabí.