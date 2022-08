¡Little aquí, Little allá!: Así luce ahora Jonathan Lipnicki, George, de la película Stuar Little

Jonathan Lipnicki El actor ha participado en múltiples filmes tras su debut en Stuar Little.

Una estrella de cine que aunque pasen los años, no dejará de ser recordado nunca, por su papel de George, en la icónica película familiar Stuar Little. Jonathan Lipnicki, quien ya tiene 31 años, próximo a cumplir 32, sigue dentro del foco de las cámaras, el protagonista del personaje del hermano mayor de Stuar, se desempeña ahora como actor y productor.

Han pasado más de dos décadas desde Lipnicki realizó su debut en Stuar Little, en el año 2009, para ese momento el actor tan solo contaba con 9 años y lucía como un niño, divertido e inteligente, nada que ver con la realidad de ahora. El cambio en el pequeño de la familia Little es total, te dejamos algunas fotos posteadas por el mismísimo Lipnicki en su red social de Instagram:

Películas en las que ha participado

Cabe destacar que la estrella de Hollywood se entrenó en el mundo del cine con tan solo 6 años, en el film Jerry Maguire, estrenada en el 2006, donde actuó como Ray Boyd, las siguientes grabaciones en las que participó son las siguientes:

1998/ Doctor Dolittle.

1999/ Stuart Little.

2000/El pequeño vampiro.

2002/ Like Mike/ Stuart Little 2.

2003/ When Zachary Beaver Came to Town.

2005/ The L.A. Riot Spectacular.

2011/ For the Love of Money.

2012 / Tag.

2014/ Bad Asses.

2017/ Altitude.

Estas son solo sus participaciones en el mundo cinematográfico, puesto que en televisión el actor duplica por dos la lista de sus apariciones en la pantalla grande. A nivel personal, Lipnicki también tiene otro lado que contar, es conocido por sus activas contribuciones de caridad con grandes Fundaciones y eventos. Es también portavoz internacional de Quiropráctica Pediátrica Infantil y el Día de América / Internacional. Fue nombrado uno de “los héroes de 2001″ por JDRF por su participación.