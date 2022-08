Tik Tok: ¿Chile se queda sin Mundial y, ahora, sin maridos?

Sin duda a Chile no le va bien en la materia futbolística – FIFA no aceptó su petición de eliminar a Ecuador de Qatar 2022 por el caso Castillo - y, ahora, podrían quedarse sin maridos. La inusual duda nació con el viral Tik Tok de una mujer venezolana que “alertó” a la comunidad del país sudamericano.

La usuaria @linabaez29 publicó un mensaje donde indica a las chilenas que cuiden a sus maridos porque llegan las venezolanas. El contenido, subido el pasado 01 de agosto, rápidamente ganó popularidad con más de 2 millones de reproducciones y miles de mensajes que lo tomaron literal.

Selección de Chile (Pool/Getty Images)

“Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas, les hacen sus arepitas, le dan su totonita y… boooórralo, jajaja. Suerte bebé”, dice en el popular video.

Como era de esperarse, aunque parece obvio, el mensaje era plenamente con un tinte cómico. No obstante, féminas chilenas y venezolanas reaccionaron contra lo mencionado: una parte no se identificó con lo dicho y otra instó a la protagonista del videoclip a quedarse con marido y suegra.

La joven, después de la descarga contra ella, lanzó otro video aclarando sus declaraciones. “El video que vieron fue comedia, comedia que me provocó hacer video y aquí en Chile lo hice. Las personas que me conocen saben que no soy ninguna mantenida. Incluso, a la corta edad que tengo, he tenido mis cosas por mí misma, no porque me las ha dado ningún weón”, tachó.

Aunque el video causó polémica por la ola de migración en el continente, algunos resaltaron que este factor de “disgusto” invitó a los chilenos a unirse en una sola voz. “Nos unió más que la Teletón. Nos unió más que las catástrofes naturales que ha vivido nuestro país”, dijo el usuario de Tik Tok @jvgaw.

Mundial de Qatar

Aunque el caso del video de Tik Tok de “chilenas cuiden a sus maridos” terminó siendo comedia, lo que no es un chiste es que Chile se quedó sin esperanzas de llegar a Qatar. Sus repetitivos intentos de acudir a la máxima cita del fútbol, con reclamos sin pruebas válidas, terminaron por generar el rechazo de la región por no conseguir su boleto durante las Eliminatorias.