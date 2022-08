Carlos José Matamoros y su historia de amor con “La Puchys”, lo que han tenido que pasar para ahora ser felices

Carlos José Matamoros está disfrutando de felices momentos junto a “La Puchys”, la modelo Katherine Lino, la pareja actual del presentador de televisión. Sin embargo, su historia ha sido marcada por varios hechos que han separado a la pareja en su momento, pero que han sabido superar y retomar su relación amorosa.

“Los designios y el tiempo de Dios son perfectos, que la felicidad de hoy nos acompañe siempre!” compartió Carlos José Matamoros en su cuenta de Instagram, mientras disfrutan de un tiempo juntos en Aruba.

El conocido “Paparazzi”, Carlos José Matamoros, ha tenido una agitada vida amorosa. “La Puchys”, Katherine Lino, aparece en la vida del presentador luego de sus dos matrimonios fallidos con Yuleysi Coca y Christina Harzer, conocida como La Gringa.

Kathe Lino, “La Puchys”, terminó su relación con Matamoros en mayo del 2020, tras un año y medio de relación.

Luego de eso, Matamoros tuvo algunas relaciones sentimentales, incluso, se dio una segunda oportunidad con La Gringa.

Sin embargo, en ese transcurso, “La Puchys” vuelve a aparecer en la vida de Carlos José Matamoros retomando su amistad, la cual al parecer los acercó y ahora gozan de una relación que la exponen libremente en redes sociales.

Una de sus primeras publicaciones juntos fue en mayo de este 2022, con la cual sus seguidores empezaron a preguntarse si retomaron o no la relación.

Luego, en su cumpleaños 46, Carlos José Matamoros confirmaría los rumores con una fotografía donde aparecía celebrando con “su familia completa”, y Kathe Lino.

“46 vueltas al sol, parece mucho pero se me ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, recibo este cumpleaños agradecido por la salud, más sereno, porque estoy celebrando con mi familia completa y no con puestos vacíos en nuestra mesa, con una hermosa familia no solo de sangre sino también religiosa, mas manso pero menos menso y disfrutando el viaje ya que se que aun me quedan algunos años más sobre esta tierra con la bendición de Dios padre y la guía de mis Orishas! A todos los que me desean el bien”

