‘Tell Me Lies’ en Hulu: la historia que muchos comparán con “You” ya tiene fecha de estreno

'Tell Me Lies' se estrena el 7 de septiembre (Hulu)

En el 2018 la serie de suspenso psicológico, “You” ganó gran popularidad al poner en discusión el tema de las relaciones tóxicas. En paralelo, en el mundo literario una novela estaba obteniendo el mismo éxito bajo la misma temática. Se trata de ‘Tell Me Lies’ que llegará pronto a la plataforma streaming, Hulu.

La novela escrita por Carola Lovering, sigue la historia de una relación intensa y tóxica que se desarrolla durante 8 años, entre Lucy Albright y Stephen DeMarco quienes se conocen desde tiempos universitarios.

Su adaptación audiovisual estuvo a cargo de Meaghan Oppenheimer, encargada de películas como We Are Your Friends (2015), Hot Mess (2010), entre otros programas de televisión. La producción ejecutiva la lleva a cabo Emma Roberts y Karah Preiss bajo la bandera de Belletrist Productions junto con Matt Matruski, Laura Lewis y Stephanie Noonan.

El reparto lo conforma: Grace Van Patten, Jackson White, Jade Fernandez, Tyriq Withers, Gabriella Pession, Edmund Donovan, Aidan Alexander, Andrea Prevatt, Jennifer Leigh Mann, Roger Berard, Malone Thomas, Stephen Jared y Garrett Hines.

¿Cuándo se estrena ‘Tell Me Lies’?

El proyecto que estará disponible en la plataforma streaming, Hulu, verá luz el día 7 de septiembre. Después de eso, los nuevos episodios se lanzarán los miércoles.

La plataforma estrenó su tráiler a través de su canal de YouTube donde se ve un adelanto de las distintas situaciones que vivirá la pareja en distintas etapas de su vida.

Oppenheimer describió la historia para el medio de comunicación, Cosmopolitan de la siguiente forma: “Tell Me Lies es una exploración de las relaciones tóxicas y las formas en que nos socavamos a nosotros mismos cuando nos enamoramos de las personas equivocadas. Cuando Lucy conoce a Stephen, ve todas las banderas rojas, pero las ignora, y eso la pone en un camino que la descarrila por completo”.