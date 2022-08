Su padre tiene un radio en Facebook donde se conectaban pocas personas, pidió apoyo en TikTok y logró cumplir sus sueño

Un video de TikTok conmovió a los usuarios de esta red social. La hija del locutor de Radio Carabana BGH de Perú, Basilio Guadaña Huaman, mostró la radio online de su padre, solo contaba con cinco conectados. El en texto se leía “Ayúdenme a cumplir el sueño de mi papá, tiene una radio en Facebook y no cuenta con tantos seguidores, pero aún así lo hace, no se rinde nunca”.

Rápidamente los usuarios de TikTok se trasladaron a Facebook para apoyar la transmisión en vivo y aumentaron las vistas del programa musical. Los comentarios de apoyo no pararon y las reacciones en el video llegaron a más cinco mil.

En su programa coloca música para que los oyentes la disfrutes. Luego de ver el éxito de su programa agradeció a los que se conectaron con un video.

“Muchas gracias a todos por la gran sintonía que hoy tuve, no me pude despedir porque mi señal se perdió, estoy muy feliz que muchas personas me hayan acompañado a esta gran pasión que tengo, espero que me sigan apoyando y prometo compartirles los mejor, Dios me los bendiga”, escribió en la cuenta de Facebook.

Los mensajes de apoyo y motivándolo no pararon.

“Muchos éxitos para usted señor me recuerda a mi padre tiene una hija muy buena”.

“Bendiciones señor tiene una hija con un corazón tan grande”.

“Nosotros aquí apoyándolo en lo que le gusta hacer. Soy de Guatemala”.

“Bendiciones señor, siga creciendo y que Dios lo guarde, saludos desde Bolivia”.

“Qué lindo es ver personas que valoren y ayudan a los demás, mi estimado le deseo muchos éxitos y bendiciones”.

Basilio es comerciante independiente, según la descripción de sus redes sociales, pero tiene su programa de radio con el que ha sido contante y ahora un éxito por el video de su hija.

El poder de las redes sociales, también puede ayudar en nobles causas como estas.

Tras el éxito del video, Brenda Guadaña, agradeció por el apoyo.”Muchas gracias por el apoyo a mi papá, no pensé que esto llegaría a tanto, estoy agradecida con todos porque gracias a ustedes le sacaron más sonrisas y más ganas de seguir”.