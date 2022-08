¡Indignados! Así se sienten los fanáticos de Batgirl tras cancelación del estreno

Los seguidores del filme Batgirl alzaron su voz a través de la red social Twitter.

La cancelación del estreno de la película Batgirl no ha dejado de asomar controversia, dimes y diretes. Los fanáticos del Universo Cinematográfico DC no son la excepción.

Después de la noticia que se ha viralizado, así como puesto en jaque a Warner Bros, conglomerado estadounidense que informó que HBO Max cambiará y será un nuevo streaming, diversos fans dijeron sentirse indignados.

Los seguidores de la cinta optaron por crear una campaña en contra de la empresa de entretenimiento que, según se conoció, tiene otros objetivos hoy día y, entre ellos, buscará enfocarse en producciones de alto nivel.

El descontento lo expresaron por medio de la red social Twitter, ya que decidieron al alzar su voz y utilizar etiquetas como #SaveTheBatgirlMovie y #ReleaseTheBatgirlMovie, a fin de que tomen en cuenta su opinión y se retracten del descarte del estreno de la película Batgirl.

“Yo me habia echo la ilucion de ver una Batifamilia por fin en el cine y zas...”, #Te podía o no entusiasmar la película, pero no podes tirarla abajo de un día a otro. Vergonzoso es poco,@wbd. Leslie Grace, Bilall Fallah, Adil El Arbi, Michael Keaton, Brendan Fraser, JK Simmons y compañía no merecían esto. #SaveTheBatgirlMovie #ReleaseTheBatgirlMovie”.