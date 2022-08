Selena Gómez se harta de “meter la barriga” para lucir más delgada: así se rebela contra los estereotipos

Selena Gómez ha sorprendido con su autenticidad y carisma, y es catalogada como una de las celebridades “más reales”, porque no se muestra “perfecta”, ni busca complacer estereotipos.

Y es que la actriz y cantante no sucumbe ante la sociedad, y prueba que lo más normal es tener celulitis, estrías, rollitos, y no debemos avergonzarnos por ello.

La famosa ha batallado por años contra la enfermedad de lupus, que afecta su peso, y a veces la hace lucir muy delgada, y otras con más curvas, por lo que aprendió a amarse y aceptarse como es.

Recientemente, Selena se fue de paseo en yate en Italia, y presumió su figura en bikinis, mostrando su cuerpo real, y sintiéndose sexy y hermosa.

Sin embargo, recibió muchas críticas e incluso la llamaron “gorda”, dejando ver lo peor de las redes sociales.

Selena Gómez responde a quienes la critican por su figura y asegura que no meterá su barriga

Tras las miles de críticas por su figura, Selena Gómez dejó claro que no dejará de mostrar su cuerpo real, ni “meterá la barriga”, para complacer a los demás.

A través de un video publicado en TikTok, la protagonista de Only Murders in the Building, se mostró “harta” de tener que cumplir con los estereotipos de la sociedad.

En el video aparece la famosa luciendo un bikini enterizo floreado y se oye decir a alguien “métela”, refiriéndose a su barriga, a lo que ella respondió harta “no meteré ninguna mi*rda”, y le preguntan “¿por qué?”, a lo que dijo “porque las barrigas reales están de vuelta”.

Selena dio una gran lección de amor propio y aceptación con este video, que fue aplaudido en redes.

“Selena te amo, eres una gran ejemplo e inspiración”, “bravo Sel, así es, eres una mujer hermosa con tus curvas”, “bravo, la pura verdad y alguien la dijo”, “eres perfecta así”, “bien por ella, se nota que es feliz sin competir con otras ni en darle gusto a NADIE”, y “gracias por este ejemplo Sel, por eso y más te admiro”, fueron algunas de las reacciones en redes.

