Famosos que se identifican como no binarios y ahora son mucho más felices: una es mexicana

Sam Smith es uno de los primeros artistas en declararse no binario | Instagram

Cada vez hay una mayor apertura en materia de diversidad sexual y de género, por esto el mundo se ha familiarizado durante los últimos años con términos relativamente nuevos, como no binario.

De acuerdo a Human Rights Campaign, no binario es un adjetivo que describe a una persona que no se identifica solo como hombre o mujer, en otras palabras, dentro del binario de género tradicional.

Las personas no binarias pueden identificarse tanto como hombre y como mujer, entre ambos géneros o adoptar una postura neutral y no vincularse a ninguna categoría de plano.

Asimismo, el término puede aplicarse en general para englobar las identidades de género que no entran dentro del binarismo. De acuerdo a Tec Review, “dentro de las identidades no binarias están las personas transgénero, transexuales, género fluido, agénero, género neutro”.

Famosos que son de género binario y nos ayudan a comprenderlo

En el mundo de las celebridades, cada vez son más los famosos que se declaran públicamente con esta identificación y no solo ayudan a comprender esta identidad, además brindan representación.

A continuación, te presentamos a 5 famosos que decidieron vivir su vida más auténtica, rompieron con la normatividad y se identifican orgullosamente como no binarios:

Elliot Page

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales a finales de 2020, Elliot Page develó al mundo que se identifica como un hombre trans, no binario y queer.

“Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida”, expresó en la publicación.

“Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, agregó.

Demi Lovato

Durante el año pasado, la exestrella Disney compartió con sus seguidores que es una persona no binaria en su podcast 4D With Demi Lovato.

“Durante el último año y medio he estado sanando y reflexionando un poco, y mediante este trabajo he tenido la revelación de que yo me identifico como no binaria”, reveló.

En ese momento, la celeb cambió sus pronombres a los neutros they/them (elle/ellos). No obstante, recientemente, agregó otra vez el pronombre “ella”, sin deja de usar los antes mencionados.

Cabe destacar que la famosa no ha dicho haber cambiado su identidad de género. Al contrario, en una reciente entrevista en el podcast Spout, reafirmó ser una persona “fluida”.

“Para mí, soy una persona tan fluida cuando se trata de mi género, mi sexualidad, mi música”, señaló. “Últimamente, me he sentido más femenina, así que he adoptado ‘ella’ de nuevo”.

Miley Cyrus

En el año 2015, Miley Cyrus develó a la revista Paper que se identifica como persona de género fluido. “No me identifico con ser hombre o mujer”, expresó al medio.

Sam Smith

De igual forma, el cantante Sam Smith dijo sentirse tanto mujer como hombre en una conversación con The Sunday Times en 2017.

Sin embargo, no manifestó públicamente ser una persona no binaria sino hasta dos años después en una plática con Jameela Jamil para I Weigh Interviews.

Asimismo, en marzo de 2019, el ganador del Grammy profundizó sobre su identidad de género con sus seguidores con un vídeo publicado en Instagram.

“No soy masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente”, confesó. Meses después, anunció que cambiaría sus pronombres por los neutros.

Sara Ramírez

La actriz Sara Ramírez, famosa por encarnar a la doctora Callie Torres en Grey’s Anatomy, se declaró no binaria a través de una publicación en Instagram en agosto de 2020.

“En mí está la capacidad de ser un chico femenino, una chica masculina, un chico masculino y una chica femenina. Todos y ninguno. Soy no binaria”, declaró junto a un retrato suyo.