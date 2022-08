ENTREVISTA | Ilegales de España visitan Ecuador para su gira “La lucha por la vida” por su aniversario 40

Los Ilegales de España es un grupo musical formado en Asturias que se han convertido en una referencia para otros grupos. La banda dará un concierto en Ecuador como parte de su gira “La lucha por la vida” y Jorge “Ilegal” Martínez habló con Diario Metro sobre lo que espera para esta presentación.

La banda española tocará el 24 de septiembre en el Ágora Casa de la Cultura de Quito. Para Jorge “Ilegal” Martínez, la capital ecuatoriana es una ciudad especial: “Será un concierto muy especial. A mí me encantaría grabar un concierto entero en Quito. Probablemente el concierto más emotivo de mi vida lo tuve en el Teleférico. Sé que esa sensación no se va a volver a producir, yo ese día pensé que no volvería a tocar en Ecuador”, contó a Diario Metro sobre el cariño que le tiene a la ciudad donde ha tocado en varias ocasiones.

Afiche Ilegales Quito 2022 Tocarán en el Ágora de la Casa de la Cultura

“Va a ser un concierto muy extenso y muy intenso. Iremos haciendo un recorrido por todas las canciones desde las más antiguas hasta material totalmente nuevo”, dijo Jorge Martínez con su buena onda que le caracteriza. Este concierto será para de la conmemoración de su Aniversario 40 donde tocarán canciones antiguas y nuevas.

Entre las colaboraciones que son parte de este proyecto aparecen El Niño de Elche, Andrés Calamaro, Luz Casal, Iván Ferreiro, Evaristo Páramos de La Polla Records, Loquillo, Kutxi de Marea, Coque Malla, Kutxo de los argentinos Auténticos Decadentes y Enrique Bunbury.

Sobre la canción de Ángel Exterminador y la colaboración de Enrique Bunbury mencionó: “Enrique es el único que toca una canción antigua. Es una canción que quería rehacer hace mucho tiempo, se grabaron 3 versiones (1970 y 1988). Con esta versión de Enrique le dimos el tiempo perfecto. Es una canción profética”, explicó sobre uno de sus deseos con el tema y que, para Jorge Martínez, quedó perfecta con Bunbury.

Adicionalmente, se refirió al tema con Andrés Calamaro quien interpreta el tema ‘Mi copa y yo’: “Andrés y yo podemos hablar de estas cosas, de nuestra relación con los festejos nocturnos con garantía de solvencia. Creo que se han alcanzado obras artísticas que de otra manera pudieron ser difíciles de lograr”, agregó el músico español.

El nuevo disco del grupo incluye material inédito, así como también varias canciones recientes del repertorio. La novedad es que todos estos temas serán reinterpretados por reconocidas figuras musicales de muy diverso estilo.

¿Qué significa el aniversario 40 de los Ilegales para Jorge Martínez?

“Para mí significa un tiempo muy breve. Repetiría y volvería a empezar de nuevo. He cometido muchos errores y si volviese a vivir no lo repetiría. Pero eso no es algo que se nos da. A pesar de los errores cometidos, a estado muy bien. Hemos aprovechado la vida. Ilegales a pesar de todo ha dejado una obra muy interesante”, explicó Jorge Martínez sobre el significado de la banda en estos 40 años de vida con temas que aún se siguen escuchando.

“He visto otros artistas que el legado no es tan rico como el que dejará Ilegales el día que desaparezca. Espero sea dentro de mucho tiempo. Cada disco, cada momento son especiales”, dijo el músico.

El género del rock ¿Qué le deja?

Además, Jorge Martínez habló del género que domina y los nuevos existentes. “El rock coexistido con montones de estilos. Desde que inició a llamarse rock and roll. Dijeron que sería una cosa pasajera pero ha demostrado que está fuerte. Los conciertos con mayor afluencia de público son los conciertos de rock”, dijo Jorge Martínez refiriéndose y dejando claro que el rock no ha muerto.

“Estamos contaminados por otras músicas. El rock puede absorber otros tipos de música con solvencia, haciéndolos suyos. Creo que tenemos rock para rato. He visto desaparecer a estilos que se decían iban a devorar totalmente al rock. Bueno esos estilos ya no existen, se han ido a hacer una visita a satanás y el rock sigue sobre el planeta. Bienvenidos al mundo real”, declaró Jorge Martínez con mucho orgullo sobre la durabilidad del rock a comparación de otros géneros.

Antecedentes de la banda

Se formaron en Asturias, España. En 1981 ganan el concurso rock Ciudad de Oviedo, lo cual les dio derecho a participar en la grabación de un disco colectivo. En 1982 el productor Paco Martín consigue que graben su primer trabajo. En este disco, titulado Ilegales, Jorge Martínez ya muestra su peculiar forma de componer, buscando frases contundentes y lapidarias.

En este disco figuran canciones como Tiempos nuevos, tiempos salvajes o Yo soy quien espía los juegos de los niños, se alternan textos surrealistas, presididos por el cinismo, el humor negro o la provocación, como se puede comprobar en temas como Problema sexual o Heil Hitler!.

En Ecuador, este grupo ha logrado ser una banda de culto, ha dado memorables conciertos y ha llegado a ser influencia directa por su estilo new wave-punk. A punto de cumplir cuatro décadas de una vida dedicada a la música la banda liderada por Jorge Martínez anunció la publicación de un nuevo álbum y una gira.