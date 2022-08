Las machistas críticas hacía la novia de Maluma porque es “menos bonita” que él

La belleza de una mujer no depende que sea elegible como pareja, eso resulta muy machista, ya que se necesitan más cualidades para agradar o ser aceptadas, eso es algo que tiene bien claro el cantante Maluma quien ya ha dejado ver de forma más pública a su actual pareja con quien se muestra muy cariñoso y enamorado.

Susana Gómez, la chica elegida por esta estrella de la música urbana ha conquistado a quienes han podido notar que es una persona sencilla, cariñosa, amable y que rompe con los estereotipos de lo que muchos consideraban que él necesitaba para ser feliz. Pero, lo que hizo estallar recientemente las redes fue la publicación de varias imágenes en las que ambos están muy cerca y disfrutando de una ducha para eliminar los residuos de sal que quedaron en sus cuerpos luego de nadar en el Mar.

Y es que ambos se encuentran de vacaciones en las islas Baleares en España, lugar en el que los paparazzis fueron implacables y no perdonaron la privacidad de esta parejita que derrocha amor a su paso. Aquí se hizo énfasis en la manera cómo interactuaban y sobre todo en cómo lucía esta la afortunada quien portaba un traje de baño muy básico en tono negro y que dejaba ver su figura.

Las machistas críticas hacía la novia de Maluma

Los fans y fieles seguidores de Maluma no tardaron en defender a esta chica que a su criterio es la ideal para esta estrella urbana que ya está agotado de estar rodeado de mujeres consideradas “perfectas” en físico, pero que a veces, carecen de personalidad o sentimientos. Por eso, las redes se colmaron de cientos de reacciones y comentarios, unos halagadores y otros en tonos muy machistas, dejando ver parte de la cultura mediática en la que siempre están incluidos los artistas.

“Bonita la novia y sin necesidad de cirugías y retoques exagerados”, “Son mujeres normales sin operaciones ellos siempre escogen las más sencilla”, “La nueva novia en mi opinión muy personal tiene un cuerpo muy bonito y la foto está en modo real como son todos los cuerpos del mundo con imperfecciones pero, perfectos ante los ojos correctos”, “Dejen de ser tan tóxicos y dejen que él sea feliz”, “Maluma se merece una niña de su casa así como ella porque Maluma es un man de hogar se le nota a kilómetrosssss ! Cero farandulero, cero shows peleas mediáticas. Ese tipo de le ve por encima lo bien criado !”, fueron algunos de los comentarios que fueron en su defensa.

Sin embargo, no podían faltar los detractores o haters quienes reiteran que ella no es “tan bonita” y que su antigua pareja Natalia Barulich es mucho más impactante que ella, desatando el odio de sus fieles fans, hasta el punto que generaron un intenso debate sobre el lugar que escogió el cantante en el que aseguran que él estuvo allí con su ex y también derrochó amor.