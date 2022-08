Lo que no se dijo en el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp: ¡Se filtran nuevos documentos!

Los trapitos sucios de estos dos artistas de Hollywood no dejan de aparecer. Han pasado dos meses, desde que se dictó sentencia en el juicio llevado a cabo contra el actor Johnny Deep, y donde se encontró culpable a Amber Heard del delito de difamación, contra quien fue su esposo, sin embargo, de acuerdo a los recientes descubrimientos, aún queda tela por cortar.

Documentos filtrados

De acuerdo a lo que recoge el portal Radar Online, los documentos que salieron a la luz hace poco, revelan datos que hablan acerca de un “supuesto pasado de la actriz antes de estar con Depp”, donde el protagonista de la película Hombres manos de tijera, acusa a Heard de “haber sido prostituta de lujo antes de salir con él”, una acusación que pondría en el ojo de las críticas nuevamente a Deep.

Acusación que según recoge Radar Online, Amber no habría desmentido, sino que la artista habría tildado como una “información irrelevante” y que no tiene cabida en el juicio que se desarrollaba para el momento entre ambos. De igual forma, el mismo portal recoge que otro punto no abordado, pero que constaba en las actas, hablaba acerca de “una supuesta disfunción eréctil por parte del intérprete de Jack Sparrow”, elemento que aparentemente la defensa de Heard defendió y se utilizó como aval, porque de acuerdo con ellos, sería de gran importancia, pues “explicaría el motivo por el que Depp habría abusado sexualmente de ella”.

Juicio entre Deep y Heard

El juicio más mediático conocido en el mundo del espectáculo. Más de cuatro años transcurrieron para que un veredicto fuese dado, no fue sino hasta el pasado 1de junio, que la sentencia fuese dictada. Durante lo que se considera fue una total guerra legal, los actores dieron a conocer los detalles más impactantes de lo que habría sido su tormentosa relación. La actriz fue penalizada a pagar 15 millones a su exmarido, multa que Depp le habría perdonado.