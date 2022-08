Las sustancias que se inyectó el Hulk brasileño, el hombre falleció a sus 55 años

Una de las figuras más controversiales del culturismo Valdir Segato, más conocido como el Hulk brasileño, falleció a sus 55 años. Su deceso ocurrió el día de su onomástico.

El crecimiento de sus músculos, además del ejercicio, se dio por el uso de synthol. Aunque no se ha confirmado, esta sustancia habría sido uno de los detonantes en su declive de salud.

¿Qué es el synthol?

Se usa para generar abultamiento en el cuerpo. Te da un aspecto de hinchazón local porque se aplica en la zona determinada. Señalar que el líquido no está permitido dentro del fisicoculturismo.

Este aceite tarda mucho en su reabsorción. Es un proceso doloroso y al ser captado por la sangre puede dañar a más órganos. También puede detectarse como una sustancia exógena y nociva para el organismo, y el cuerpo puede rechazarlo encapsulándolo y llevándolo a una infección local que podría terminar en drenaje, operaciones o amputación de miembros.

Entre los problemas más frecuentes son fibrosis muscular, infecciones y compromisos pulmonares o cerebrales.

¿Qué pasó con el Popeye brasileño?

Segato pausó por un tiempo el uso de este químico por recomendación de médico. Pese al riesgo que uno de sus miembros pueda a llegar a ser amputado, el Hulk carioca volvió a caer en su “adicción” comprometiendo así su vida.

En pasadas entrevistas detalló que él usó Synthol cuando inició en un gimnasio. Al verse frustrado por su progreso decidió inyectarse este compuesto para poder ganar volumen.

“Los doctores me dijeron que parara, me aconsejaron que dejara de usarlo, pero es mi decisión y lo uso porque quiero, porque me gusta”, argumentó.