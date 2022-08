La Segura dice que puede salir con todos los hombres que le dé la gana

La creadora de contenido La Segura se ha juntado otra vez con el influencer venezolano Marko Music para deleitar a todos con sus jocosas ocurrencias, y para no dejar pasar por alto el encuentro sorprendieron a todos.

Y es que La Segura simular llega más que ebria y especialmente alterada a su casa, en la que un reclamo le espera por su hora de retorno y estado. Por ello comienza a gritar todas sus verdades y hacer valer sus derechos.

“No es que ahora me dejan hablar a mí, porque sí, son las 7 de la mañana, pero yo puedo salir hasta la hora que se me dé la gana, y sí, estoy borracha ¿Y qué? Yo puedo ir con los hombres que se me dé la gana, en cambio aun con el dúo para protegerse a cuando se me pegue la regalada gana”, dice LA Segura.

Pero continúa con una frase muy particular que es usada por quienes simplemente no tienen más argumentos para responder a las críticas que le pueden hacer padres o vecinos malintencionados.

“Porque… ¿Sabe qué? Aquí el único, y escúchenme muy bien, el único que puede juzgar mis actos es Dios”, agrega La Segura. Pero de inmediato es interrumpida por una brisa y ambiente que anuncia una aparición divina, se trata de Marko Music quien ataviado como el mismismo Dios responde a cada uno de sus gritos de una manera particular “Estás pasada de put… oíste. ¡Bájale dos!, ¡Bájale dos!”.

El clip se llenó de reacciones que estuvieron divididas por parte de sus seguidores, pues mientras unos llenaron el post con comentarios jocosos, a otros les molestó poner la presencia de Dios.

“Todos los vídeos me habían gustado hasta que invento este, con Dios ni jugando, perdón, pero es ni opinión” y “Ja ja ja bájale dos jajaja estás pasadas 😂”, destacan entre los comentarios.