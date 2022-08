La nueva novia de Mario Casas es una actriz tan guapa y talentosa como él: así es Aura Garrido

A meses después de finalizar su idilio con la exreina de belleza Desiré Cordero, el actor Mario Casas volvió a encontrar el amor. Ahora, en la también actriz española Aura Garrido.

Aunque ninguno ha hablado al respecto, su romance quedó al descubierto en julio pasado luego de que fueran captados besándose a plena luz en Torrelodones por la revista ¡Hola!

De acuerdo a la revista, los tórtolos participaron en las fiestas en el municipio español en donde reside el histrión de 36 años y después se marcharon hasta la casa de él para pasar la noche.

Al otro día, el protagonista de Tres metros sobre el cielo llevó a la estrella de 33 años a recoger su auto estacionado a unos kilómetros y se despidieron con el beso que fue captado por el medio.

Si bien no se sabe desde hace cuánto están juntos, Casas y Garrido se conocen desde hace varios años. De hecho, han trabajado juntos en un par de proyectos, siendo el último El Inocente (2021).

No obstante, este proyecto es solo uno de los muchos en los que ha actuado la bella y talentosa actriz con más de una década de exitosa trayectoria en el mundo de la actuación a sus espaldas. A continuación, te contamos algunas curiosidades sobre la estrella que conquistó a Mario.

¿Quién es Aura Garrido, la actriz que robó el corazón de Mario Casas?

Aura Garrido nació el 29 de mayo de 1989 en Madrid, España, en el seno de una familia muy artística: su padre es compositor y director de orquestas; mientras, su madre es una pintora.

Desde temprana edad se dedicó a estudiar y tocar el piano durante muchos años al punto de creer que terminaría convertida en una pianista profesional, aunque soñaba con ser actriz.

Y es que, aunque su mayor ilusión era volverse una intérprete, la asaltaban varias dudas. Por esta razón, meditó varias opciones de vida antes de lanzarse a la actuación.

De acuerdo a Europa FM, estuvo a punto de inscribirse en Medicina, pero al final se matriculó en Antropología. Pues, según el medio, ha reconocido sentir mucha curiosidad por todo.

Aura no cree tener una vida diferente a los demás por ser actriz

Al final, decidió seguir sus sueños y comenzó su formación actoral en la escuela de Arte Dramático de Madrid, en donde descubrió que debía enfocar sus energías en una profesión demandante.

Su carrera en la televisión arrancó en el año 2009 con un papel menor en algunos capítulos de la exitosa serie de televisión juvenil Física o química.

Desde entonces, ha crecido para convertirse en una famosa estrella gracias a su talento, versatilidad y entrega a su profesión. No obstante, no cree que su vida sea distinta a la del resto.

Las entrevistas, los viajes, el glamur de las alfombras rojas o las sesiones de fotos en las que participa con frecuencia es solo parte de su rutina laboral.

“Estas cosas son excepcionales, pero al final yo me levanto por la mañana, desayuno, me voy a trabajar y luego vuelvo a mi casa cansada. Hago lo mismo que todos”, expresó a El Mundo.

El papel que la consolidó en la fama en su país natal fue la serie El Ministerio del Tiempo. En este proyecto, la estrella encarnó a Amelia Folch, la protagonista de la primera a la tercera entrega.

Empero, la estrella abandonó la trama debido a otro compromiso: continuar formándose como intérprete en Estados Unidos con el maestro de la actuación John Strasberg.

Vive con el miedo a fallar pese a sus logros

A lo largo de su recorrido artístico ha recibido nominaciones a los Premios Goya en dos oportunidades por sus trabajos en las películas Planes para Mañana (2011) y Stockholm (2014).

A pesar de este reconocimiento, la presión por no de trabajar también hace mella sobre ella. “La mayor parte de actores no pueden vivir de su trabajo”, dijo a El Mundo.

“Esto suma mucha presión y muchísima exigencia. Sobre todo, autoexigencia porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que te llamen para darte un trabajo”, agregó.

Asimismo, confesó: “Vivo siempre con miedo a fallar y que ese fallo sea el fin de todo”.

Sin embargo, su salud mental y su vida privada son su prioridad. Por lo que, si una producción afecta alguna de estas dos, la rechaza sin importar lo genial que parezca.

“Me ofrecieron un proyecto que eran muchos meses en otro país y en ese momento personalmente estaba en otro lugar y no quería”, destapó en yu, No te pierdas nada.

También ha protagonizado videos musicales

Además de series como El Ministerio del Tiempo (2016-2020) o películas como Malnazidos (2021) y Un asunto privado (2021), Aura también actuó en un video musical en el año 2012.

Se trató del clip oficial de Wio, antenas y pijamas de la banda Love of Lesbian. Garrido protagonizó la grabación, misma que fue todo un reto debido a su complejidad.

“Fue bastante complejo, tenía mucha acción, muchas cosas sucediendo alrededor y una coreografía bastante compleja, hubo que practicar mucho”, rememoró, según al medio citado.

Su papel más retador: la mantuvo a dieta estricta y no tenía diálogos

Sin embargo, su papel más complicado fue la extraña criatura marina que encarnó en La piel fría (2017), una cinta de Xavier Gens para el que pasaba ocho horas en la silla de maquillaje.

“Hay personajes que me han costado mucho, pero hay una película (La piel fría) en la que hacía de bicho marino, donde no hablaba y tenía ocho horas de maquillaje. No hablaba, solo me movía”, recordó en yu, No te pierdas nada sobre el proyecto que se grabó en Lanzarote.

“Llevaba un traje prostético que me pegaban cada día por partes, no podía ni subir de peso ni bajar de peso, así que tenía que llevar una dieta superestricta, cosa que yo llevo fatal”, compartió.