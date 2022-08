‘Como si fuera la primera vez’: así lucen los actores a 18 años del estreno (algunos se ven mejor ahora)

Entre las muchas comedias románticas que para siempre permanecerán grabadas en la mente y corazón del público, sin duda alguna, se encuentra Como si fuera la primera vez.

Protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore bajo la dirección de Peter Segal, la cinta es una de las favoritas entre los amantes del género cinematográfico desde su estreno en 2004.

El antes y después de los actores de Como si fuera la primera vez

El largometraje cautivó a todos en su momento narrando la original historia de Henry Roth, un biólogo marino en Hawái que no quiere comprometerse en una relación.

Todo cambia tras conocer a la una profesora de arte Lucy Whitmore en una cafetería. Roth se enamora y cree haber encontrado a la mujer de sus sueños.

No obstante, Lucy sufre de una especie de amnesia debido a un accidente que sufrió un año antes. Por esto, no puede recordar nada que ocurra entre el día del incidente y la actualidad.

Convencido de que es el gran amor de su vida, Henry decide no darse por vencido y enamorar a la joven todos los días de maneras imaginativas a pesar de las advertencias.

A continuación, te mostramos cómo lucen hoy los actores de esta entrañable historia y qué fue de sus vidas:

Adam Sandler

El actor Adam Sandler es una de las figuras más importantes de la comedia en Hollywood. Entre sus cintas más importantes está Como si fuera la primera vez, en donde dio vida a Henry Roth.

En la actualidad, Sandler tiene 55 años y continúa brillando en la meca del cine como actor; sin embargo, no solo ha conquistado con papeles cómicos, también con actuaciones dramáticas.

Jugar en casa y Garra son algunas de las cintas del también productor y escritor de cine que se estrenaron este 2022.

Adam Sandler dio vida a Henry en 'Como si fuera la primera vez' | Imdb / Instagram

Drew Barrymore

La actriz Drew Barrymore conquistó a todos en la piel de la carismática Lucy Whitmore. Tras su impecable interpretación en este proyecto, siguió imparable expandiendo su trayectoria actoral.

Hoy en día, Barrymore tiene 47 años y no actúa desde 2020. Empero, se ha mantenido vigente desde entonces conduciendo su programa de entrevistas llamado The Drew Barrymore Show.

Lamentablemente, tras dos años al aire, el show finalizó por su baja audiencia este 2022. The Stand In (2020), Santa Clarita Diet (2017–2019) y Miss You Already (2015) son sus últimas cintas.

Drew Barrymore dio vida a Lucy en 'Como si fuera la primera vez' | Imdb / Instagram

Rob Schneider

Rob Schneider es otra de las grandes estrellas de la comedia hollywoodense. En Como si fuera la primera vez, el actor encarnó a Ula, el cómico mejor amigo de Henry.

Tras su extraordinario desempeño en esta trama, continuó construyendo su carrera con papeles en otras exitosas cintas como Gigoló por accidente en Europa (2005) y Son como niños (2010).

Ahora, tiene 58 años, está consolidado como una figura importante del cine de comedia y continúa presente en el mundo de la actuación. Jugar en casa (2022) es su más reciente película.

Rob Schneider dio vida a Ula en 'Como si fuera la primera vez' | Imdb / Instagram

Sean Astin

Tras destacar en El señor de los anillos, el histrión Sean Astin mostró su gran versatilidad actoral en la piel de Doug Whitmore, el inolvidable hermano de Lucy.

Hoy por hoy, tiene 51 años y sigue desempeñándose como actor. Su rol más reciente fue el de Sunny Gryce en la serie de televisión Perry Mason (2022).

Sean Astin dio vida a Doug en 'Como si fuera la primera vez' | Imdb / Instagram

Blake Clark

En Como si fuera la primera vez, Blake Clark se encargó de ponerse en los zapatos del abnegado papá de Lucy, Matin Whitmore, quien intentaba evitar que sufriera debido a su afección.

Al presente, Clark tiene 76 años y no ha dejado de brillar en la pantalla como actor en escena y de doblaje. Sus últimos roles los encarnó en las series United States of Al (2021-2022) y Hacks (2021).

Dan Aykroyd

El artista Dan Aykroyd dio vida al Dr. Keats en Como si fuera la primera vez, un neurólogo que le confirma a Henry que Lucy posiblemente nunca logrará recordarlo de como él sueña.

Actualmente, Aykroyd tiene 70 años y permanece presente como actor, escritor y productor. Ghostbusters: El Legado (2021) es su más reciente filme.

Dan Aykroyd dio vida al Dr. Keats en 'Como si fuera la primera vez' | Imdb / Instagram

Lusia Strus

La actriz Lusia Strus dejó una huella imborrable en los espectadores en la piel de Alexa, la peculiar asistente de Henry en la película.

En este momento, tiene 52 años y está alejada de las pantallas desde hace dos años. Las series Search Party (2020) y Claws (2018-2019) son sus últimos proyectos.

Lusia Strus dio vida a Alexa en 'Como si fuera la primera vez' | Imdb / Instagram

Amy Hill

Por último, pero no menos importante, Amy Hill se ganó el corazón del público dando vida a la entrañable Sue, la dulce dueña del café Hukilau y quien quiere a la protagonista como a una hija.

Presentemente, Hill tiene 69 años y todavía está derrochando su talento actoral. Sus últimas producciones son las series Magnum P.I. (2018-2022) y Doogie Kamealoha, M.D. (2021).