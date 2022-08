“La Costeñita a sus 50”, Thalía recrea a Marimar con el mismo vestido que usó hace 28 años

Nadie olvida a la peculiar Marimar , personaje que interpretó Thalía en 1994 y que la llevó al estrellato en las telenovelas mexicanas.

La celebridad participó en la “trilogía de las María”, y fue todo un icono, y aunque siguió su carrera como cantante y no como actriz, estos personajes aun forman parte de ella.

Thalía las recuerda con mucho amor, y recientemente el “marimar challenge”, se ha convertido en todo un éxito, tanto así, que la mexicana recreó su personaje y sorprendió a todos.

Thalía recrea a Marimar 28 años después y sorprende con lo idéntica que luce

Thalía posó en la playa con el mismo vestido que llevó hace 28 años , que logró recuperar, y su melena rizada y abundante.

“No se imaginan, lo encontré el vestido de Marimar, que belleza, la parte de atrás tiene un parche de la costeñita”, dijo la famosa a través de un video publicado en sus redes.

Y es que no solo posó como Marimar en la playa, sino que compartió el proceso, y cómo logró volver a interpretar su icónico personaje.

“Cuando me hacía el pelo Marimar usaba un difusor, esos mechones rizados, es el cabello coteñita, no usaba extensiones la costeñita. A broncearme, yo usaba aceite con muchos pigmentos cafés, me lo embarraba por el cuerpo completo”, explicó mientras se convertía en Marimar a sus 50.

Esto sin duda emocionó a sus fans, y es que, a sus 50 años, y 28 años después, luce “igualita”.

“Diosaaaaa Marimar!! 🐠”, “Omg!!! Nos dejas de sorprendernos 😍”, “wow La Costeñita no puedo creer lo igualita que se ve”, “que mujer tan perfecta”, “muero con esto, Marimar se ve igualita a sus 50″, “que belleza, Thalía los años no pasan por ti”, y “que belleza, muero con ese vestido”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin duda, este personaje siempre formará parte de la vida de Thalía, y sus fans nunca lo olvidan.