El primer esposo de Jennifer Lopez y sus polémicas declaraciones sobre el matrimonio con Ben Affleck

Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer Lopez, habló sobre el matrimonio de su ex con Ben Affleck. Sus declaraciones resultaron ser polémicas ya que tiene la sensación que eso no durará. “Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará”. Así lo dijo en una entrevista con el Daily Mail.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el esposo número cuatro. Yo fui el esposo número uno y me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que íbamos a estar juntos para siempre”. — Ojani Noa

“Creo que es alguien que se casará siete u ocho veces. No puedo verla alguna vez estableciéndose con una persona. Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, razón por la cual ha tenido una carrera de tres décadas, pero también avanza en su vida privada”, dijo Noa.

Jennifer Lopez y Ojani Noa

Se divorciaron en 1998 y duraron un año en su matrimonio, pero fueron buenos amigos después. Tras la boda con Affleck se han hecho varias recopilaciones de susrelaciones y bodas, donde ale el nombre de Noa, pero está cansado que se refieran a él como el “camarero sin dinero” al que JLo.

Jennifer Lopez y Ojani Noa

“Estuvimos juntos románticamente durante dos años, pero somos amigos durante casi una década”, dijo al citado medio. También contó que Jen, como él la llama, ya era famosa cuando eran novios pero en su matrimonio.

“Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería esconderme y vivir mi vida. Pero cuando vi que se casó con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a inundarme (...) Se ha escrito mucho sobre Jen y yo, especialmente en las últimas semanas, la mayoría mal”. Quiero que la gente sepa la verdadera historia”.

Jennifer Lopez y Ojani Noa

Cuando Jennifer Lopez conoció a Ojani Noa, ella estaba filmando Blood And Wine junto a Jack Nicholson y Michael Caine. “No tenía idea de quién era ella”,dijo. Afirmando que fue un ‘flechazo’ a primera vista “Pensé que era la mujer más hermosa que había visto en mi vida”.

“Tengo mi vida y soy feliz. Todavía creo en el amor y espero que Jen finalmente haya encontrado el amor que estaba buscando”, concluyó.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

La cantante, actriz y empresaria estadounidense Jennifer López cumplió 53 años y está recién casada con el actor Ben Affleck, con nuevos productos en su negocio de cosmética y, según afirma a la revista People, “más feliz que nunca”.

“Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca”, dijo.

Ben Affleck y Jennifer Lopez Jennifer Lopez Instagram @jlo/ onthejlo.com

López y Affleck, de 49 años, se casaron el 16 de julio en Las Vegas y se encuentran de luna de miel en París en compañía de sus respectivos hijos. Anunciaron su compromiso en abril pasado, tras reanudar su relación a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus primeros planes de boda.

Con datos de EFE.