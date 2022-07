“Soy un ser humano que ha cometido un error como cualquiera de nosotros”: Héctor Vanegas se disculpa tras expresiones que causaron críticas en redes

El candidato a la Prefectura de Guayas por Centro Democrático, Héctor Vanegas, colgó un video en su cuenta de TikTok para pedir disculpas públicas luego de sus declaraciones en medio de un mitin político, que causaron la desaprobación y crítica por parte de los internautas.

“Lo dije al inicio, no soy político, soy de hecho quizás lo más políticamente incorrecto que habrá en la papeleta electoral. Los políticos, cuando cometen errores, no ofrecen disculpas por esos errores, lo justifican. Yo sí voy a ofrecer disculpas por este error mío porque soy un ciudadano, no soy político”. Con esta frase inició Vanegas su discurso en el que indicó que ha cometido una falta como cualquier ser humano y por ello tiene que responder tras sus declaraciones en tarima.

“Ofrezco disculpas a la mujer primeramente, a la sociedad, a mi mamá, mi esposa y mi hija aquí presentes. He visto el video viral junto a mi familia y es verdad que sobrepasa todo lo permitido y contradice mi defensa y lucha en favor de la mujer”. — Héctor Vanegas

De igual forma indicó que la situación no volverá a suceder y que no va a “dejarse llevar por la emoción de una tarima”. “Ese viejo estilo político debe ser condenado siempre. Agradezco que hayan elevado su voz de protesta y de crítica y que me permitan ofrecer esta disculpa”.

@hectorvanegas50 Ante el video que circula, ofrezco mis disculpas a la mujer y a la sociedad entera. ♬ sonido original - Dr Héctor Vanegas y Cortázar

Declaraciones de Héctor Vanegas causan indignación en redes

Las disculpas de Héctor Vanegas se dan a raíz de la viralización de un video que circula en redes sociales, en el cual hace comentarios que los usuarios catalogaron de “machistas”.