Greeicy y Evaluna desafían la maternidad: lecciones que han dado como primerizas a pesar de las críticas

Greeicy y Evaluna no solo son dos de las cantantes más famosas y exitosas del momento, también tienen otra cosa en común, y es que se convirtieron en madres por primera vez.

Las celebridades recibieron a sus primeros hijos este año y no les ha resultado fácil ser madres, pero han hecho el mejor trabajo.

Lamentablemente tanto Greeicy como Evaluna, han recibido crueles críticas por su forma de crianza, demostrando lo peor de las redes.

Sin embargo, ellas han demostrado que no les importa el qué dirán, y desafían la maternidad, imponiendo sus reglas y sus formas.

Te recomendamos: “No parece que tuviste un bebé”: Greeicy muestra su figura posparto en bikini y derrocha amor propio

Lecciones de maternidad que Greeicy y Evaluna han dado a pesar de las críticas

Llevar a los niños a conciertos no está mal

Índigo nació en una familia de músicos, por lo que es inevitable que sus padres no la lleven a sus ensayos y conciertos.

Me da mucha ternura este vídeo de Evaluna, Camilo y Indigo 🫶🏻🥺 pic.twitter.com/ZRoh0H30Av — Geor (@georlaliter) June 19, 2022

Sin embargo, Evaluna recibió muchas críticas por “exponer” a su bebé al ruido tan fuerte, algo que no deberían hacer una buena mamá según sus seguidores.

Pero, Evaluna lo hizo con toda la responsabilidad del mundo, colocándole a su pequeña unos audífonos especiales para que el ruido no le hiciera daño.

Cada mamá cría a su hijo como quiera

Greeicy desató la polémica por los cariños que le da a su bebé Kai, y es que la acusaron de ser una mala mamá por “zarandear” a su pequeño en un video que publicó en redes.

Muchos dijeron que no quería a su hijo, por lo que ella salió a aclarar que claro que amaba a su bebé, solo que era una mamá “brusquita”.

La famosa dejó claro que ella tiene su forma de darle cariños a su pequeño, y eso no la hace una mala madre.

Exponerlos a la naturaleza no es malo

Greeicy recientemente publicó unas fotos de su hijo en la naturaleza sin ropa, y le valió miles de críticas, pues aseguraban que lo exponía a los mosquitos.

Sin embargo, que los niños estén en la naturaleza no es malo, ni mucho menos que estén desnudos, y la famosa dejó claro que jamás haría algo que pusiera a su pequeño en peligro.

Te recomendamos: Las veces que Camilo y Evaluna han demostrado no seguir patrones ni en su relación ni con su bebé

Cada madre carga a su bebé como prefiera

A Evaluna también la han criticado por la forma en la que carga a su hija, diciéndole que debe cargarla de una forma correcta.

Sin embargo, aunque es mamá primeriza, sabe lo que está haciendo, y que cargue a su pequeña de forma diferente no quiere decir que lo haga mal, cada quien puede hacerlo como mejor le parezca, siempre que no le cause daño al bebé.